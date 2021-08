Premier Mateusz Morawiecki i premier Litwy Ingrida Szimonyte we wspólnym oświadczeniu o migracji z Białorusi

Apel do instytucji unijnych

"Wzywamy instytucje UE do wykorzystania wszelkich dostępnych im środków w celu jak najszybszego przecięcia nowego szlaku nielegalnej migracji od razu po jego powstaniu. Ponadto wzywamy UE i jej państwa członkowskie do wykorzystania tego impulsu do wzmocnienia naszej wspólnej unijnej polityki migracyjnej i azylowej, a także do ponownego przemyślenia naszego podejścia do ochrony granic. Jesteśmy głęboko przekonani, że ochrona zewnętrznych granic strefy Schengen jest nie tylko obowiązkiem poszczególnych państw członkowskich, ale także wspólną odpowiedzialnością UE. Dlatego też należy poświęcić jej odpowiednią uwagę polityczną na szczeblu UE i przeznaczyć na nią odpowiednie środki finansowe" - napisali premierzy Litwy i Polski.