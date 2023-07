Wrocław. Dziewczynka zostawiona w oknie życia. "Był to nietypowy przypadek"

Do wrocławskiego okna życia trafiła w piątek po południu czteromiesięczna dziewczyna. To już 20 dziecko od 2009 roku, które zostało przekazane w ten sposób pod opiekę Siostrom Miłosierdzia świętego Karola Boromeusza.

- Był to nietypowy przypadek dla okna życia - stwierdziła siostra Ewa. Jak mówiła, jeżeli przy dziecku zostawione są dokumenty, albo opaska na rączce ze szpitala, to jest to traktowane jako sygnał od rodziców: nie chcemy pozostać anonimowi. - Wtedy rodzice będą wzywani do sądu, żeby formalnie zrzekli się swoich praw rodzicielskich, choćby dlatego, żeby nie wydłużać procesu adopcyjnego - tłumaczyła.