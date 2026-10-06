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Polska

Wpis Marcina Przydacza o Radosławie Sikorskim. Jest reakcja z MSZ

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Marcin Przydacz
Nominacje ambasadorskie. Wójcikowska: usłyszałam, że Pałac Prezydencki zaczął "wydziwiać"
Źródło wideo: TVN24+
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
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Prezydencki minister Marcin Przydacz zarzucił kłamstwo szefowi polskiej dyplomacji Radosławowi Sikorskiemu. Chodzi o ujawnioną przez Sikorskiego propozycję prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ewentualnego kandydata na ambasadora w USA. Wpis Przydacza skomentował rzecznik MSZ, do czego ponownie odniósł się doradca głowy państwa, twierdząc, że w rozmowach tych "uzgodniono kandydatkę".

"Teraz rozumiem jakie zadania miał realizować w Waszyngtonie p. Nikodem Rachoń" - napisał wicepremier Radosław Sikorski w poniedziałkowym wpisie na X. Komentował ustalenia Dominiki Wielowieyjskiej. Dziennikarka powiedziała w radiu TOK FM, że według jej informacji do marcowego spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza doprowadzili europoseł PiS Adam Bielan i Nikodem Rachoń. Jak dodała, amerykański prezydent miał sugerować wicepremierowi też koalicję z prawicą.

Sikorski napisał, że Nawrocki zaproponował mu, aby funkcję ambasadora w USA objął doradca prezydenta Nikodem Rachoń - brat Michała Rachonia, pracownika wspierającej PiS TV Republika

Przydacz: Sikorski zaakceptował porozumienie

Na wpis Sikorskiego zareagował szef Biura Polityki Międzynarodowej w Pałacu Prezydenckim Marcin Przydacz. Według prezydenckiego ministra wypracowane porozumie o nominacjach ambasadorskich zostało "zaakceptowane" przez szefa dyplomacji, ale "zablokował" je premier Donald Tusk.

O fiasku dotychczasowych rozmów rządu z Pałacem Prezydenckim w tej sprawie pisaliśmy już wcześniej. 

Przydacz twierdzi, że w ramach wspomnianego porozumienia uzgodniono również ambasadę w Waszyngtonie. Zdaniem szefa BPM są "tylko dwie możliwości": "Pan Sikorski zgodził się na Nikodema Rachonia w Waszyngtonie, ale zablokował to Premier" lub "Nikodem Rachoń nie był tym uzgodnionym kandydatem (było inne nazwisko). A Pan Sikorski kłamie". 

"Ja się przychylam do tej drugiej możliwości" - ocenił Przydacz. 

Rzecznik MSZ: Przydacz nie uczestniczył w spotkaniach

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór zwrócił uwagę, że Przydacz "nie uczestniczył" w spotkaniach prezydenta z szefem dyplomacji dotyczących ambasadorów. W odpowiedzi na wpis prezydenckiego ministra także wskazał na "dwie możliwości": "Panu Przydaczowi nikt w Pałacu nie powiedział, co faktycznie działo się na tych spotkaniach, więc teraz wymyśla" lub "Panu Przydaczowi powiedziano, jak było, a on mimo to próbuje sabotować polską dyplomację". 

"Ja się przychylam do… tego, że obie opcje szkodzą interesom Polski" - podkreślił Wewiór. Jego zdaniem "to ciągła próba odwracania uwagi od tego, że Prezydent blokuje powołania 46 ambasadorów od 426 dni". 

Przydacz: do ambasady w Waszyngtonie uzgodniono kandydatkę

"MSZ jak zwykle kręci, ale nie wskazuje, że ws. Waszyngtonu pan Sikorski, w porozumieniu z KPRP, gotów był złożyć wniosek o inną osobę i wycofać pana Klicha" - zareagował na wpis rzecznika MSZ Przydacz. Jak twierdzi, na ambasadora w USA "uzgodniono kandydatkę". Zarzucił, że "Sikorski okazał się negocjatorem bez upoważnienia". 

"Następnym razem tego błędu już nie popełnimy. Szkoda czasu na rozmowy z kimś, kto nie ma żadnego przełożenia na rzeczywiste decyzje. Nadmuchany balon nie oznacza decyzyjności" - skomentował szef BPM.

Spór o nominacje ambasadorskie

Spór na linii MSZ-Pałac Prezydencki został zapoczątkowany w 2024 roku, kiedy prezydentem był jeszcze Andrzej Duda. Sikorski zdecydował o zakończeniu misji przez 50 ambasadorów i wycofaniu kandydatur zgłoszonych przez poprzednie kierownictwo resortu. Duda nie podpisał nominacji dla nowych ambasadorów i konsekwentnie odmawia tego również Nawrocki.

Jego sprzeciw szczególnie budzą nominacje dla szefów ambasad w USA Bogdana Klicha oraz we Włoszech Ryszarda Schnepfa. W efekcie w tych placówkach nie reprezentują naszego kraju oficjalnie ambasadorowie, a dyplomaci w randze chargé d'affaires.

Zgodnie z artykułem 39. ustawy o służbie zagranicznej ambasadorzy są powoływani i odwoływani przez prezydenta na wniosek szefa MSZ, zaakceptowany przez szefa rządu. 

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Ministerstwo Spraw ZagranicznychMarcin PrzydaczRadosław SikorskiKarol Nawrocki
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