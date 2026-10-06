Polska Wpis Marcina Przydacza o Radosławie Sikorskim. Jest reakcja z MSZ Aleksandra Sapeta |

Nominacje ambasadorskie. Wójcikowska: usłyszałam, że Pałac Prezydencki zaczął "wydziwiać" Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

"Teraz rozumiem jakie zadania miał realizować w Waszyngtonie p. Nikodem Rachoń" - napisał wicepremier Radosław Sikorski w poniedziałkowym wpisie na X. Komentował ustalenia Dominiki Wielowieyjskiej. Dziennikarka powiedziała w radiu TOK FM, że według jej informacji do marcowego spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza doprowadzili europoseł PiS Adam Bielan i Nikodem Rachoń. Jak dodała, amerykański prezydent miał sugerować wicepremierowi też koalicję z prawicą.

Sikorski napisał, że Nawrocki zaproponował mu, aby funkcję ambasadora w USA objął doradca prezydenta Nikodem Rachoń - brat Michała Rachonia, pracownika wspierającej PiS TV Republika

Teraz rozumiem jakie zadania miał realizować w Waszyngtonie p. Nikodem Rachoń, zaproponowany mi przez @NawrockiKn na ambasadora RP w USA.pic.twitter.com/YIYHqw78mX — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 5, 2026 Rozwiń

Przydacz: Sikorski zaakceptował porozumienie

Na wpis Sikorskiego zareagował szef Biura Polityki Międzynarodowej w Pałacu Prezydenckim Marcin Przydacz. Według prezydenckiego ministra wypracowane porozumie o nominacjach ambasadorskich zostało "zaakceptowane" przez szefa dyplomacji, ale "zablokował" je premier Donald Tusk.

O fiasku dotychczasowych rozmów rządu z Pałacem Prezydenckim w tej sprawie pisaliśmy już wcześniej.

Przydacz twierdzi, że w ramach wspomnianego porozumienia uzgodniono również ambasadę w Waszyngtonie. Zdaniem szefa BPM są "tylko dwie możliwości": "Pan Sikorski zgodził się na Nikodema Rachonia w Waszyngtonie, ale zablokował to Premier" lub "Nikodem Rachoń nie był tym uzgodnionym kandydatem (było inne nazwisko). A Pan Sikorski kłamie".

"Ja się przychylam do tej drugiej możliwości" - ocenił Przydacz.

Uprzejmie informuję, że porozumienie w sprawie ambasadorów zostało zaakceptowane przez Pana Sikorskiego. Zablokował je premier D. Tusk.



Jedną z ambasad uzgodnionych była ta w Waszyngtonie.



Są więc tylko dwie możliwości.

1. Pan Sikorski zgodził się na Nikodema Rachonia w… pic.twitter.com/VEPZSFPHjK — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) October 5, 2026 Rozwiń

Rzecznik MSZ: Przydacz nie uczestniczył w spotkaniach

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór zwrócił uwagę, że Przydacz "nie uczestniczył" w spotkaniach prezydenta z szefem dyplomacji dotyczących ambasadorów. W odpowiedzi na wpis prezydenckiego ministra także wskazał na "dwie możliwości": "Panu Przydaczowi nikt w Pałacu nie powiedział, co faktycznie działo się na tych spotkaniach, więc teraz wymyśla" lub "Panu Przydaczowi powiedziano, jak było, a on mimo to próbuje sabotować polską dyplomację".

"Ja się przychylam do… tego, że obie opcje szkodzą interesom Polski" - podkreślił Wewiór. Jego zdaniem "to ciągła próba odwracania uwagi od tego, że Prezydent blokuje powołania 46 ambasadorów od 426 dni".

Uprzejmie informuję, że Pan Przydacz nie uczestniczył w spotkaniach @prezydentpl, na których wicepremier @sikorskiradek rozmawiał w sprawie ambasadorów.



Są więc tylko dwie możliwości.

1. Panu Przydaczowi nikt w Pałacu nie powiedział, co faktycznie działo się na tych spotkaniach,… https://t.co/xUbPCWQ7WD — Rzecznik MSZ - Maciej Wewiór (@RzecznikMSZ) October 6, 2026 Rozwiń

Przydacz: do ambasady w Waszyngtonie uzgodniono kandydatkę

"MSZ jak zwykle kręci, ale nie wskazuje, że ws. Waszyngtonu pan Sikorski, w porozumieniu z KPRP, gotów był złożyć wniosek o inną osobę i wycofać pana Klicha" - zareagował na wpis rzecznika MSZ Przydacz. Jak twierdzi, na ambasadora w USA "uzgodniono kandydatkę". Zarzucił, że "Sikorski okazał się negocjatorem bez upoważnienia".

"Następnym razem tego błędu już nie popełnimy. Szkoda czasu na rozmowy z kimś, kto nie ma żadnego przełożenia na rzeczywiste decyzje. Nadmuchany balon nie oznacza decyzyjności" - skomentował szef BPM.

MSZ jak zwykle kręci, ale nie wskazuje, że ws. Waszyngtonu pan Sikorski, w porozumieniu z KPRP, gotów był złożyć wniosek o inną osobę i wycofać pana Klicha.



Kandydatkę uzgodniono w rozmowach dotyczących całości porozumienia. Jakiekolwiek jednak porozumienie w sprawie… — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) October 6, 2026 Rozwiń

Spór o nominacje ambasadorskie

Spór na linii MSZ-Pałac Prezydencki został zapoczątkowany w 2024 roku, kiedy prezydentem był jeszcze Andrzej Duda. Sikorski zdecydował o zakończeniu misji przez 50 ambasadorów i wycofaniu kandydatur zgłoszonych przez poprzednie kierownictwo resortu. Duda nie podpisał nominacji dla nowych ambasadorów i konsekwentnie odmawia tego również Nawrocki.

Jego sprzeciw szczególnie budzą nominacje dla szefów ambasad w USA Bogdana Klicha oraz we Włoszech Ryszarda Schnepfa. W efekcie w tych placówkach nie reprezentują naszego kraju oficjalnie ambasadorowie, a dyplomaci w randze chargé d'affaires.

Zgodnie z artykułem 39. ustawy o służbie zagranicznej ambasadorzy są powoływani i odwoływani przez prezydenta na wniosek szefa MSZ, zaakceptowany przez szefa rządu.