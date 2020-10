"Finał z głową". Owsiak podał cel przyszłorocznej zbiórki

"Finał z głową"

Podkreślił, że "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, otwierając jakiś dział, dba o to, by była ciągłość".

- Postanowiliśmy po wspólnej naradzie z lekarzami, z laryngologami, z naszą fundacją, by jeszcze raz finał zabrzmiał dla laryngologii. Nazwaliśmy go "Finałem z głową", bo to będzie też cała diagnostyka głowy - poinformował Owsiak.

231 sztabów już zarejestrowanych

- Wiemy, że pandemia krzyżuje wszystkie plany. My bierzemy to wszystko pod uwagę, przygotowujemy się do finału standardowo, ale patrzymy też na to, co się dzieje obok. Chcemy to zrobić tak, jak zrobiliśmy Najpiękniejszą Domówkę Świata (zamiast Pol'and'rock Festival - red.), ze wszystkimi standardami bezpieczeństwa - zapowiedział Owsiak.