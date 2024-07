Na terenie zakładów utylizacji odpadów w miejscowości Wola Łaska, niedaleko Łodzi, doszło do eksplozji - poinformowała straż pożarna. Co chwilę dochodzi do wybuchów. Cztery osoby są poszkodowane. Jedna z ciężkimi poparzeniami została zabrana przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Oficer prasowy KPP w Łasku sierżant sztabowy Bartłomiej Kozłowski podał, że do zdarzenia doszło na terenie TWK-ZAG Sp. z o.o. w miejscowości Wola Łaska. Jest to zakład recyklingu oraz utylizacji odpadów .

Wstępne informacje mówią o pięciu osobach poszkodowanych

Przyznał, że "to jest trudny pożar do opanowania z uwagi na to, że nie mamy do końca wiedzy dotyczącej materiałów, które uległy spaleniu". - Ponadto mamy do czynienia z bardzo wysoką temperaturą, która utrudnia działania - dodał.