Wojsko włącza się w obławę. Minister: dron Bayraktar pomoże w poszukiwaniach

Kluczowe fakty: 57-letni Tadeusz Duda podejrzewany jest o zabójstwo córki i zięcia oraz zranienie swojej teściowej w Starej Wsi koło Limanowej.

Po dokonaniu zbrodni mężczyzna uciekł. Trwają poszukiwania.

W niedzielę setki mundurowych we wsi Stara Wieś koło Limanowej nadal prowadzą obławę na podejrzanego o zabójstwo 57-letniego Tadeusza Dudy. Mężczyzna w piątek rano miał zabić 26-letnią córkę i 31-letniego zięcia, a wcześniej postrzelić swoją teściową. Ta trafiła do szpitala, gdzie przeszła operację ratującą życie. Po zdarzeniu mężczyzna zbiegł do lasu.

"Na wniosek wojewody małopolskiego BSP Bayraktar będzie pomagać w poszukiwaniu podejrzanego o dokonanie zabójstw koło Limanowej, a w gotowości do wsparcia są także drony FlyEye" - przekazał w niedzielę szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i podkreślił, że wojsko wesprze poszukiwania policji.

Na wniosek wojewody małopolskiego BSP Bayraktar będzie pomagać w poszukiwaniu podejrzanego o dokonanie zabójstw koło Limanowej, a w gotowości do wsparcia są także drony FlyEye. Wojsko wesprze zakrojone przez @PolskaPolicja na szeroką skalę poszukiwania. — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) June 29, 2025 Rozwiń Szef MON: dron Bayraktar pomoże w poszukiwaniach zabójcy z Limanowej Źródło: X

Bayraktar TB2

Bayraktar TB2 jest produkowanym w Turcji bezzałogowym, bojowo-rozpoznawczym statkiem latającym, którego oblot miał miejsce w 2014 roku. Ma 6,5 metra długości, 12 metrów rozpiętości skrzydeł i waży 650 kg. Napęd stanowi pojedyncze śmigło umieszczone z tyłu konstrukcji, napędzane silnikiem tłokowym o mocy 100 koni mechanicznych zdolnym do rozpędzenia drona do ok. 220 km/h.

TB2 ma zasięg około 150 kilometrów, może wznieść się na osiem tysięcy metrów, a w powietrzu może pozostać nawet 27 godzin. Awionika pomaga w manewrowaniu maszyną nawet w sytuacji, gdy zawiedzie komunikacja z osobą sterującą dronem.

Polski Bayraktar TB2 Źródło: Marcin Bielecki/PAP