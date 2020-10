"Dziś ważny dzień dla relacji polsko-amerykańskich"

V Korpus U.S. Army zostanie oficjalnie reaktywowany - napisała w piątek na Twitterze ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. Jak podkreśliła, to "ważny dzień dla relacji polsko-amerykańskich". Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak stwierdził, że "współpraca obronna z USA weszła na kolejny, wyższy poziom".

"Dziś ważny dzień dla relacji PL-USA! V Korpus U.S. Army zostanie dziś oficjalnie reaktywowany w Fort Knox. To oznacza, że wysunięte stanowisko dowodzenia V Korpusu już za chwilę zostanie ulokowane w Poznaniu. To ogromny sukces i dowód na to, jak ważny jest dla nas sojusz z Polską" - napisała w piątek ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher na swoim profilu na Twitterze.