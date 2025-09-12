Szef MON rozmawiał z szefem Pentagonu

Kosiniak-Kamysz: rozmawiałem z Pete'em Hegsethem Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Odbyłem bardzo ważną rozmowę z Pete'em Hegsethem. Rozmawialiśmy długo o wydarzeniach z 9 i 10 września, o prowokacji - mówił w trakcie piątkowej konferencji wicepremier i szef resortu obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Przedstawiłem wszystkie konieczne informacje zebrane przez nasze służby, zebrane przez naszych dowódców. Wszystkie informacje mówiące o intencjonalnym charakterze tego zajścia, tego napadu, o intencjach, które są wyraźne i oczywiste - wskazał szef MON.

Pete Hegseth Źródło: PAP/EPA/JONAS ROOSENS

- Otrzymałem ogromne słowa wsparcia, podziękowania za przeprowadzoną akcję dla Polski, dla sojuszników. Zapewnienie o przyjaźni, o wsparciu wszystkich działań podejmowanych przez Polskę, przez Sojusz Północnoatlantycki - dodał.

O rozmowie ze swoim amerykańskim odpowiednikom szef MON poinformował też we wpisie na portalu X.

Przed chwilą rozmawiałem z @SecWar @PeteHegseth o ostatnich rosyjskich prowokacjach na granicy Polski i @NATO. @SecWar zapewnił mnie, że Polska może liczyć na przyjaźń i pełne sojusznicze wsparcie Stanów Zjednoczonych 🇵🇱🇺🇸 pic.twitter.com/B1az3nsFdc — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 12, 2025 Rozwiń

Ile było naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej?

Na piątkowej konferencji Kosiniak-Kamysz był również pytany o liczbę przekroczeń polskiej granicy przez drony. - W czwartek przekazywałem w Sejmie informację o 19 naruszeniach przestrzeni powietrznej. Później była informacja ze strony wojska, po kolejnej analizie, że mogło dojść do 21 naruszeń przestrzeni powietrznej - odpowiedział szef MON.

W piątek szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz mówił, że według informacji kancelarii prezydenta, w nocy z wtorku na środę polską granicę przekroczyło 21, a nie 19 rosyjskich dronów. O 19 naruszeniach informował w środę w Sejmie premier Donald Tusk.

Wyjaśniając te różnicę szef MON zwrócił uwagę, że liczba naruszeń przestrzeni powietrznej nie zawsze jest równa liczbie dronów, które przekroczyły granicę. - Czasem mówimy o naruszeniu przestrzeni, nie o liczbie dronów - zauważył minister obrony.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Jak podkreślono, jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli". Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.

CZYTAJ WIĘCEJ: Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. Co wiemy

Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo - to pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.

OGLĄDAJ: Kosiniak-Kamysz: Rosja testowała reakcję i jedność NATO