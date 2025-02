- Sojusz polsko-amerykański nigdy nie był tak silny jak teraz i jesteśmy w stanie zrobić wszystko, żeby go z dnia na dzień jeszcze bardziej rozwijać. I na to się umówiliśmy, na wspólne inwestycje, na wspólne gwarancje bezpieczeństwa, na podnoszenie swoich zdolności - powiedział Kosiniak-Kamysz podczas konferencji.

Według niego "Polska jest krajem, który rozumie zagrożenia". - Ma swoją historię, gdzie te zagrożenia często powodowały, że na naszym terenie, w naszej ukochanej ojczyźnie trwały działania wojenne, była po prostu wojna. Nie mieliśmy też swojej niepodległości, nie mieliśmy też możliwości przez wiele lat samostanowienia. Gdy to odzyskaliśmy, wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo, jak ważny jest pokój, jak ważna jest wolność - ocenił szef resortu obrony.

Kosiniak-Kamysz: nie ma siły bez wydatków, bez pieniędzy

- Te wartości, które nas łączą, potrzebują siły. Wolność potrzebuje siły, pokój potrzebuje siły, bezpieczeństwo potrzebuje siły. I nie ma tej siły bez wydatków, bez pieniędzy, które musimy wydawać na nasze bezpieczeństwo, bez podnoszenia naszych zdolności, bez inwestycji w naszą armię, w sojusz i w społeczeństwo - powiedział Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, to coś, co łączy nas z USA.

Szef MON zaznaczył, że "Europa musi więcej wydawać". - Musi więcej wydawać po to, żeby lepiej chronić swoje terytorium i Stany Zjednoczone chcą współdziałać. Będą robić wszystko, żeby być razem, żeby sojusz był coraz silniejszy, ale Europa musi też pokazać swój wkład. I my to bardzo dobrze rozumiemy i z tego się wywiązujemy - podkreślił.