Prawomocny wyrok w sprawie naruszenia przez Frasyniuka nietykalności policjantów

Warszawski Sąd Okręgowy uchylił we wtorek wyrok niższej instancji w sprawie naruszenia przez opozycjonistę z czasów PRL Władysława Frasyniuka nietykalności policjantów i umorzył postępowanie w tej sprawie. Zdaniem sądu w pierwszej instancji nieprawidłowo oceniono społeczną szkodliwość działań Frasyniuka. Wyrok jest prawomocny.

W lipcu ubiegłego roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia uznał Frasyniuka za winnego . Opozycjonista z czasów PRL musiał wpłacić 7 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, jednak ze względu na niską szkodliwość czynu sąd warunkowo umorzył postępowanie na jeden rok. Oznacza to, że po upływie tego okresu sprawa ma zostać uznana za niebyłą.

"Nieprawidłowa ocena stopnia społecznej szkodliwości działań"

Od wyroku odwołała się zarówno obrona, jak i prokuratura. We wtorek warszawski sąd okręgowy uchylił wyrok sądu niższej instancji i umorzył postępowanie w tej sprawie. Jak uzasadniała sędzia Urszula Myśliwska, ustalenia sądu pierwszej instancji w zakresie stanu faktycznego są rzetelne i prawidłowe.

Sędzia Myśliwska podkreśliła, że wtorkowy wyrok nie stanowi przyzwolenia na "przestępne naruszanie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy policji". - Wskazuje natomiast na to, że każdy przypadek rozpatrywany musi być indywidualnie, w okolicznościach konkretnej sprawy – dodała.

Jak mówiła, w tym postępowaniu nie mamy do czynienia z chuligańskim wybrykiem, a działaniami, które były usprawiedliwione okolicznościami przebiegu zgromadzenia. Zdaniem sądu Frasyniuk podejmował działania "w interesie społecznym w ramach protestu związanego z obroną konstytucji i godzącą w prawa i wolności obywatelskie zmianą prawną". - Atmosfera tego zgromadzenia, obecność tłumu i jego emocje przełożyły się niewątpliwie na zachowanie oskarżonego – wskazywała sędzia.

Prokurator: kontrowersyjny wyrok

Odnosząc się do wyroku, prok. Michał Gołda podkreślił, że jest on na pewno "kontrowersyjny". - Sąd uznał, że Władysław Frasyniuk popełnił ten czyn, że naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy policji, szarpał ich, kopał, a jednocześnie uznał, że czyn, który popełnił Frasyniuk, ma niską szkodliwość społeczną, czego ja osobiście nie rozumiem – powiedział. Jego zdaniem, wydając takie orzeczenie, sąd otworzył "bardzo niebezpieczną furtkę" dla ludzi, którzy będą chcieli wytłumaczyć się ze swojej agresji względem funkcjonariusza publicznego.

Obrońca Frasyniuka: dał wyraz temu, że warto być człowiekiem przyzwoitym

Jego zdaniem orzeczenie to jest dowodem na to, że "cały czas mamy do czynienia z niezależnymi i niezawisłymi sądami, które potrafią wydawać niezależne, niezawisłe i zgodne z literą prawa wyroki". Adwokat zadedykował jednocześnie wyrok "wszystkim ludziom, którzy mają dalej odwagę walczyć za ideały, o wolną Polskę i o zasady demokratyczne".