Wirusolog profesor Krzysztof Pyrć poinformował, że został wybrany nowym prezesem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. "To niesamowite wyróżnienie, ale i wielkie wyzwanie i zobowiązanie" - napisał w mediach społecznościowych. Funkcję obejmie we wrześniu 2025 roku.

Pyrć to wirusolog, pracownik Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swojej działalności badawczej zajmuje się między innymi badaniami nad koronawirusami. To właśnie w czasie pandemii wielokrotnie wypowiadał się dla mediów na temat sytuacji związanej z COVID-19. W 2020 roku został powołany do zespołu doradczego ministra nauki i szkolnictwa wyższego do spraw działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Był też między innymi członkiem Rady Medycznej przy premierze.