Obejmie mandat po Wąsiku. Jest potwierdzenie

Nowi europosłowie PiS z wyrokami

W ubiegłym tygodniu marszałek sejmu Szymon Hołownia powiedział, że ze względu na kryzys konstytucyjny w Sądzie Najwyższym do tej pory powstrzymywał się z publikacją postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Macieja Wąsika. - Dziś, kiedy Maciej Wąsik objął mandat do Parlamentu Europejskiego, widzę szansę na wyjście z tego kryzysu - stwierdził Hołownia. Od początku roku prezydent Andrzej Duda kieruje do Trybunału Konstytucyjnego ustawy uchwalane przez Sejm w trybie kontroli następczej z uwagi na wątpliwości, czy były uchwalone we właściwym trybie. Wątpliwości te miały wynikać właśnie z wygaśnięcia mandatów Kamińskiego i Wąsika. Monika Pawłowska, która objęła Mandat po Mariuszu Kamińskim startowała w wyborach parlamentarnych w 2023 roku z czwartego miejsca listy PiS w okręgu nr 7, którą otwierał Mariusz Kamiński. Zajęła wówczas pierwsze nieobejmujące mandatu miejsce. Decydując się na objęcie mandatu po Mariuszu Kamińskim, zdaniem władz PiS "popełniła błąd", za który została wykluczona z klubu parlamentarnego tej partii. Poszło o to, że potwierdziła w ten sposób wygaśnięcie mandatu Kamińskiego po tym jak została skazany w grudniu zeszłego roku. Działacze PiS konsekwentnie kwestionowali ten fakt. Obecnie w Sejmie funkcjonuje jako posłanka niezrzeszona.