W kamienicy przy ul. Mostowej w centrum Poznania spłonęło całe poddasze. Specjaliści z nadzoru budowalnego przeprowadzili już oględziny wewnątrz budynku. Wiadomo, że właściciela obiektu zobowiązano do zabezpieczenia dachu i przedstawienia protokołu, który pozwoli podjąć kolejne decyzje, w tym tę kluczową dla mieszkańców.

Jeszcze nie wiadomo, kiedy dokładnie mieszkańcy kamienicy przy ulicy Mostowej 21 w Poznaniu będą mogli wrócić do swoich mieszkań. W czwartek około godz. 21.30, na poddaszu budynku pojawił się ogień. Żywioł szybko się rozprzestrzeniał. Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie, na którym widać kłęby dymu.

Pożar kamienicy w Poznaniu Kontakt24/ Lustyk

Spłonęło 100 metrów kwadratowych poddasza

To nie była łatwa akcja dla strażaków, bo bezpośrednio do kamienicy przylegają kolejne budynki. - Pożarowi uległo poddasze. Nie wygląda ono na użytkowane na co dzień. Znajdowały się tam przedmioty, które zwykle są na strychach. Zapaleni uległa konstrukcja budynku oraz dach. Zagrożone pożarem były dwa sąsiednie budynki – powiedział TVN24 ogn. Marcin Tecław, rzecznik poznańskiej straży pożarnej.

Ogień strawił 100 metrów kwadratowych poddasza. Jak informował prezydent Mariusz Wiśniewski, ostatecznie ewakuowano 10 osób. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Pożar w centrum Poznania Jakub Kaczmarczyk/PAP/EPA

Najpierw protokół, potem decyzje

Jak dowiedział się reporter TVN24, wstępne oględziny budynku, które przeprowadzili strażacy nie wskazują na to, by budynek był na tyle uszkodzony, by konieczne było trwałe wyłączenie go z użytkowania. Ale decyzje w tym zakresie będą podejmować specjaliści z nadzoru budowlanego.

- Zostały przeprowadzone oględziny wewnątrz budynku, uszkodzeniu uległo poddasze, to ono było objęte pożarem. W tej chwili budynek jest wyłączony z użytkowania do czasu sporządzenia przez właścicieli protokołu bezpiecznego użytkowania – poinformowała Anna Zakrzyńska z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu.

Pożar kamienicy na Mostowej 21 w Poznaniu TVN24

Protokół bezpiecznego użytkowania to wielobranżowy raport, który wskazuje na stan techniczny budynku. Jak mówi inspektorka, przedstawienie protokołu jest wymagane przez przepisy. To jak szybko zostanie on sporządzony i przedstawiony zależy od właścicieli budynku.

- Ten dokument określi w jakim zakresie będzie można przywrócić budynek do użytku. Właściciele zostali zobowiązani do zabezpieczenia dachu po pożarze – dodała Zakrzyńska.

Pożar kamienicy na Mostowej 21 w Poznaniu TVN24

Miasto oferuje nocleg

Prezydent Mariusz Wiśniewski poinformował, że MOPR jest już w kontakcie z lokatorami kamienicy. Zapewnił również, że miasto oferuje poszkodowanym schronienie. - Proponujemy nocleg do czasu aż będą mogli bezpiecznie wrócić do swoich lokali. To rozwiązanie, które mamy przygotowane na wypadek tego typu zdarzeń - powiedział Wiśniewski.

Przekazał również, że budynek przy ulicy Mostowej 21 to własność prywatna należąca do kilku osób.

