Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk odszedł z rządu

"Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z Polski 2050, podjął osobistą decyzję o odejściu z rządu. Dziękujemy za kawał świetnej roboty! Za ogromną wiedzę, chłodną analizę tam, gdzie była potrzebna, i merytoryczne podejście do najtrudniejszych tematów. Za odpowiedzialność i konsekwencję, z jaką tworzyłeś politykę migracyjną opartą na faktach, nie na emocjach" - napisała Polska 2050 na platformie X.

Dodała, że praca Duszczyka dla Polski "to pełen profesjonalizm i odwaga brania odpowiedzialności tam, gdzie inni woleli uciekać". "Świetna robota" - czytamy.

⁨Maciej Duszczyk, wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Polski z Polski 2050, podjął osobistą decyzję o odejściu z rządu.



Jak ustaliła PAP, Duszczyk przestał pełnić funkcję wiceszefa MSWiA z końcem listopada.

"Wyzwaniami migracyjnymi będziemy żyć już na lata"

Wcześniej, na początku października na antenie radiowej Jedynki Duszczyk mówił, że wszystko wskazuje na to, że przejdzie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie będzie zajmował się przewidywaniem kwestii migracyjnych.

Dodał, że z "wyzwaniami migracyjnymi będziemy żyć już na lata". - To już nie jest tak, że to się skończy za rok, za dwa. Państwo musi mieć dobrze przemyślaną funkcjonalność, również instytucjonalną, w jaki sposób reagować na szybko zmieniające się okoliczności związane z migracjami - powiedział.

Wiceszef MSWiA o planowanym odejściu z resortu informował już pod koniec lipca. We wpisie w mediach społecznościowych Duszczyk przekazał, że o swoim odejściu i jego terminie rozmawiał między innymi z ówczesnym marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią.

Maciej Duszczyk funkcję wiceministra spraw wewnętrznych i administracji sprawował od 22 grudnia 2023 roku. W resorcie odpowiadał za politykę migracyjną. Jest pracownikiem naukowym w Ośrodku Badań nad Migracjami oraz na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, a także byłym Przewodniczącym Rady Uniwersytetu Gdańskiego.

W latach 2008-2011 Duszczyk był członkiem zespołu doradców strategicznych Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, a pomiędzy 2012-2014 kierującym pracami merytorycznymi zespołu do spraw wypracowania polskiej polityki migracyjnej w Kancelarii Prezydenta RP.

