Polska Decyzja Karola Nawrockiego. Donald Tusk: nie jestem w stanie pojąć Oprac. Kamila Grenczyn |

Tusk: myślałem, że prezydent nie jest w stanie mnie już niczym zaskoczyć, jeśli chodzi o wetowanie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w piątek ustawę o blokowaniu nielegalnych treści w internecie, którą Sejm przyjął na początku października. Celem zmian miało być wprowadzenie procedury, dzięki której możliwe będzie szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo w internecie, przy jednoczesnym poszanowaniu praw użytkowników sieci.

"Ochrona dzieci przed internetowymi przestępcami. Trudno wyobrazić sobie ważniejszą sprawę, która powinna łączyć ponad politycznymi podziałami. A jednak zawetował" - skomentował na platformie X premier Donald Tusk.

Ochrona dzieci przed internetowymi przestępcami. Trudno wyobrazić sobie ważniejszą sprawę, która powinna łączyć ponad politycznymi podziałami. A jednak zawetował. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 13, 2026 Rozwiń

O weto prezydenta Tusk był później pytany w czasie briefingu prasowego. - Myślałem, że prezydent nie jest w stanie mnie już niczym zaskoczyć, jeśli chodzi o wetowanie, ale tym jestem mimo wszystko bardzo zaskoczony - przyznał.

- Szczególnie w kontekście zdarzeń z ostatnich miesięcy chronienie dzieci, młodych ludzi przed złem (...), przed przestępcami w internecie wydawało się czymś tak oczywistym i nie jestem w stanie pojąć, dlaczego prezydent jest gotów blokować nawet tak potrzebne i tak społecznie uzasadnione ustawy. To jest wstyd - stwierdził szef rządu.

Dopytywany, czy rząd będzie kolejny raz próbował wprowadzić nowe przepisy pozwalające na sprawniejsze blokowanie nielegalne treści w internecie, Tusk odpowiedział, że "nie chce toczyć jałowych sporów, ale postara się przekonać". - Wydaje mi się, że jest to tylko taka ślepa polityczna niechęć, żeby blokować i przeszkadzać - dodał.

Krzysztof Gawkowski po wecie Karola Nawrockiego: czarny dzień

"Piątek trzynastego. Czarny dzień dla bezpieczeństwa Polek i Polaków w internecie" - skomentował na X minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. "Każda wylana łza, każda krzywda dziecka, każde internetowe zło zapisze się na kanwach Pana prezydentury. Wstyd i hańba!" - ocenił.

Zdaniem Gawkowskiego prezydenckie weto "to nie tylko wyrzucenie do kosza przepisów, ale przyzwolenie na hejt, nienawiść i śmierć, którą Internet również niesie". "Za to wszystko Prezydent bierze osobistą odpowiedzialność" - zaznaczył.

Piątek trzynastego. Czarny dzień dla bezpieczeństwa Polek i Polaków w internecie.



Prezydent nic nie zrozumiał i ponownie zawetował ustawę cyfrową. To weto to nie tylko wyrzucenie do kosza przepisów, ale przyzwolenie na hejt, nienawiść i śmierć, którą Internet również niesie. Za… — Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) November 13, 2026 Rozwiń

Sławomir Mentzen o "próbie cenzury internetu"

Weto pochwalił jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen. "Prezydent Karol Nawrocki zawetował kolejną próbę cenzury internetu! Bardzo dobrze! Nie można pozwalać na ograniczanie wolności słowa" - stwierdził.

CZYTAJ TEŻ: "Koniec wolności słowa" kontra "ochrona dzieci". Czym jest ustawa o blokowaniu treści

Prezydent Karol Nawrocki zawetował kolejną próbę cenzury Internetu!



Bardzo dobrze! Nie można pozwalać na ograniczanie wolności słowa! — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) November 13, 2026 Rozwiń

Adam Szłapka: Karol Nawrocki oddał kontrolę nad polskim internetem

"Karol Nawrocki - wielki obrońca suwerenności, który wetując ustawę DSA oddał kontrolę nad polskim internetem Mecie i TikTokowi" - ocenił na X rzecznik rządu Adam Szłapka.

Karol Nawrocki - wielki obrońca suwerenności, który wetując ustawę DSA oddał kontrolę nad polskim internetem Mecie i TikTokowi. — Adam Szłapka (@adamSzlapka) November 13, 2026 Rozwiń

Paulina Hennig-Kloska: weto to prezent dla oszustów i przestępców

Ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oceniła, że "prezydent znowu stanął w obronie internetowego ścieku". "To weto to prezent dla oszustów i przestępców w sieci. Zamiast szybkiego usuwania nielegalnych treści, państwo dalej będzie mieć ograniczone narzędzia w walce z przestępcami" - napisała na X.

Hennig-Kloska zaznaczyła, że bezpieczeństwo Polaków i ochrona najmłodszych powinny być ważniejsze niż polityczne spory i - jak dodała - ambicje głowy państwa, aby być liderem opozycji.

Prezydent znowu stanął w obronie internetowego ścieku.



To weto to prezent dla oszustów i przestępców w sieci. Zamiast szybkiego usuwania nielegalnych treści, państwo dalej będzie mieć ograniczone narzędzia w walce z przestępcami.



Bezpieczeństwo Polaków i ochrona najmłodszych… — Paulina Hennig-Kloska (@hennigkloska) November 13, 2026 Rozwiń

Magdalena Sroka o narzędziach do blokowania treści

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Magdalena Sroka odniosła się w czwartkowym programie "Tak jest" w TVN24 do słów Karola Nawrockiego o tym, że państwo posiada narzędzia do blokowania nielegalnych treści w internecie.

- Otóż nie do końca. Takimi narzędziami dysponuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która w przypadku aktów terroru, nawoływania do terroryzmu ma możliwość szybkiego zdjęcia takich treści z sieci - powiedziała. Jak zaznaczyła, "w tej chwili nie ma innych możliwości, aby szybko blokować".

Magdalena Sroka o narzędziach do blokowania treści w internecie Źródło: TVN24

- Pan prezydent postawił się w roli polityka, który stanął po jednej stronie sceny politycznej, ponieważ decyzja o podpisaniu tej ustawy naraziłaby go na gniew prawej strony sceny politycznej. I ten gniew później odbiłby się na tym, że nie mógłby stać się liderem chociażby przyszłych wspólnych list konfederacji i PiS-u - tłumaczyła.

- To było celem pana prezydenta. Nie ochrona najmłodszych w sieci, a jedynie budowanie swojej politycznej pozycji na prawicy - oceniła.

Dorota Olko o "stawaniu po stronie oligarchów technologicznych"

W programie TVN24 gościła również posłanka Lewicy Razem Dorota Olko, która stwierdziła, że prezydent "przede wszystkim stanął po stronie oligarchów technologicznych".

- Pan prezydent, (i) prawa strona ze sceny politycznej, mówią dużo o wolności, o wolności w sieci. Ja bym chciała, żeby młodzi ludzie byli wolni od przemocy w internecie, żebyśmy my wszyscy byli wolni od oszustw w internecie, żebyśmy byli wolni od nawoływania do agresji i od treści nielegalnych i szkodliwych - podkreśliła.

Dorota Olko o wzięciu przez prezydenta strony "oligarchów technologicznych" Źródło: TVN24

Jej zdaniem, "dzisiaj władzę w tym zakresie mają giganci cyfrowi i nie jest w ich interesie z tymi wszystkimi treściami walczyć". - Tutaj musi wkroczyć państwo, bo to państwo może zapewnić nam bezpieczeństwo i to państwo może nam zapewnić wolność do jakiegoś normalnego funkcjonowania w środowisku internetowym - zaznaczyła Olko.