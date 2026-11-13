Decyzja Karola Nawrockiego. Donald Tusk: nie jestem w stanie pojąć
Prezydent Karol Nawrocki zawetował w piątek ustawę o blokowaniu nielegalnych treści w internecie, którą Sejm przyjął na początku października. Celem zmian miało być wprowadzenie procedury, dzięki której możliwe będzie szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo w internecie, przy jednoczesnym poszanowaniu praw użytkowników sieci.
"Ochrona dzieci przed internetowymi przestępcami. Trudno wyobrazić sobie ważniejszą sprawę, która powinna łączyć ponad politycznymi podziałami. A jednak zawetował" - skomentował na platformie X premier Donald Tusk.
O weto prezydenta Tusk był później pytany w czasie briefingu prasowego. - Myślałem, że prezydent nie jest w stanie mnie już niczym zaskoczyć, jeśli chodzi o wetowanie, ale tym jestem mimo wszystko bardzo zaskoczony - przyznał.
- Szczególnie w kontekście zdarzeń z ostatnich miesięcy chronienie dzieci, młodych ludzi przed złem (...), przed przestępcami w internecie wydawało się czymś tak oczywistym i nie jestem w stanie pojąć, dlaczego prezydent jest gotów blokować nawet tak potrzebne i tak społecznie uzasadnione ustawy. To jest wstyd - stwierdził szef rządu.
Dopytywany, czy rząd będzie kolejny raz próbował wprowadzić nowe przepisy pozwalające na sprawniejsze blokowanie nielegalne treści w internecie, Tusk odpowiedział, że "nie chce toczyć jałowych sporów, ale postara się przekonać". - Wydaje mi się, że jest to tylko taka ślepa polityczna niechęć, żeby blokować i przeszkadzać - dodał.
Krzysztof Gawkowski po wecie Karola Nawrockiego: czarny dzień
"Piątek trzynastego. Czarny dzień dla bezpieczeństwa Polek i Polaków w internecie" - skomentował na X minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. "Każda wylana łza, każda krzywda dziecka, każde internetowe zło zapisze się na kanwach Pana prezydentury. Wstyd i hańba!" - ocenił.
Zdaniem Gawkowskiego prezydenckie weto "to nie tylko wyrzucenie do kosza przepisów, ale przyzwolenie na hejt, nienawiść i śmierć, którą Internet również niesie". "Za to wszystko Prezydent bierze osobistą odpowiedzialność" - zaznaczył.
Sławomir Mentzen o "próbie cenzury internetu"
Weto pochwalił jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen. "Prezydent Karol Nawrocki zawetował kolejną próbę cenzury internetu! Bardzo dobrze! Nie można pozwalać na ograniczanie wolności słowa" - stwierdził.
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Adam Szłapka: Karol Nawrocki oddał kontrolę nad polskim internetem
"Karol Nawrocki - wielki obrońca suwerenności, który wetując ustawę DSA oddał kontrolę nad polskim internetem Mecie i TikTokowi" - ocenił na X rzecznik rządu Adam Szłapka.
Paulina Hennig-Kloska: weto to prezent dla oszustów i przestępców
Ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oceniła, że "prezydent znowu stanął w obronie internetowego ścieku". "To weto to prezent dla oszustów i przestępców w sieci. Zamiast szybkiego usuwania nielegalnych treści, państwo dalej będzie mieć ograniczone narzędzia w walce z przestępcami" - napisała na X.
Hennig-Kloska zaznaczyła, że bezpieczeństwo Polaków i ochrona najmłodszych powinny być ważniejsze niż polityczne spory i - jak dodała - ambicje głowy państwa, aby być liderem opozycji.
Magdalena Sroka o narzędziach do blokowania treści
Posłanka Koalicji Obywatelskiej Magdalena Sroka odniosła się w czwartkowym programie "Tak jest" w TVN24 do słów Karola Nawrockiego o tym, że państwo posiada narzędzia do blokowania nielegalnych treści w internecie.
- Otóż nie do końca. Takimi narzędziami dysponuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która w przypadku aktów terroru, nawoływania do terroryzmu ma możliwość szybkiego zdjęcia takich treści z sieci - powiedziała. Jak zaznaczyła, "w tej chwili nie ma innych możliwości, aby szybko blokować".
- Pan prezydent postawił się w roli polityka, który stanął po jednej stronie sceny politycznej, ponieważ decyzja o podpisaniu tej ustawy naraziłaby go na gniew prawej strony sceny politycznej. I ten gniew później odbiłby się na tym, że nie mógłby stać się liderem chociażby przyszłych wspólnych list konfederacji i PiS-u - tłumaczyła.
- To było celem pana prezydenta. Nie ochrona najmłodszych w sieci, a jedynie budowanie swojej politycznej pozycji na prawicy - oceniła.
Dorota Olko o "stawaniu po stronie oligarchów technologicznych"
W programie TVN24 gościła również posłanka Lewicy Razem Dorota Olko, która stwierdziła, że prezydent "przede wszystkim stanął po stronie oligarchów technologicznych".
- Pan prezydent, (i) prawa strona ze sceny politycznej, mówią dużo o wolności, o wolności w sieci. Ja bym chciała, żeby młodzi ludzie byli wolni od przemocy w internecie, żebyśmy my wszyscy byli wolni od oszustw w internecie, żebyśmy byli wolni od nawoływania do agresji i od treści nielegalnych i szkodliwych - podkreśliła.
Jej zdaniem, "dzisiaj władzę w tym zakresie mają giganci cyfrowi i nie jest w ich interesie z tymi wszystkimi treściami walczyć". - Tutaj musi wkroczyć państwo, bo to państwo może zapewnić nam bezpieczeństwo i to państwo może nam zapewnić wolność do jakiegoś normalnego funkcjonowania w środowisku internetowym - zaznaczyła Olko.