Utonięcie w Jeziorku Czerniakowskim. Ciało mężczyzny zauważył kajakarz

W Jeziorku Czerniakowskim utonął mężczyzna - poinformował portal Sadyba24. Dodał, że do zdarzenia doszło w niedzielę.

Przedstawiciel Ośrodka Rekreacji i Sportu dla dzielnicy Mokotów potwierdził serwisowi Sadyba24 - który jako pierwszy poinformował o zdarzeniu - że do tragedii doszło około godziny 15 w niedzielę. Mężczyzna, który utopił się w Jeziorku Czerniakowskim, prawdopodobnie był narodowości ukraińskiej.

Ciało zauważył kajakarz

Jak pisze portal, kajakarz pływający około godziny 19 po zbiorniku zauważył, że coś unosi się na wodzie. Okazało się, że był to człowiek. Kajakarz odholował go na plażę, gdzie przejęli go ratownicy. Akcja ratunkowa okazała się jednak bezskuteczna. Policja nie ma informacji o dokładnym miejscu utonięcia.