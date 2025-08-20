Logo strona główna
Polska

Pożar ciężarówki, rozbity autobus w rowie. Czołowe zderzenie na ekspresówce

Ciężarówka zderzyła się z autobusem i samochodem osobowym
Ciężarówka zderzyła się z autobusem i samochodem osobowym
Źródło: KP PSP Nidzica
Na drodze ekspresowej S7 w okolicy miejscowości Powierz w województwie warmińsko-mazurskim doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z autobusem i samochodem osobowym. Siedem osób, w tym dziewięcioletnie dziecko, zostało rannych.

Do wypadku doszło we wtorek około godziny 21.30. Aspirant Paweł Kiejziewicz z policji w Nidzicy powiedział, że w ciężarówce jadącej w stronę Gdańska najprawdopodobniej pękła opona. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, przebił barierę dzielącą jezdnie i czołowo zderzył się z autobusem. W wyniku uderzenia autobus, który wiózł siedmioro pasażerów, przewrócił się na bok i wpadł do rowu. W wypadku uczestniczył też samochód osobowy.

Ciężarówka zderzyła się z autobusem i samochodem osobowym
Ciężarówka zderzyła się z autobusem i samochodem osobowym
Źródło: KP PSP Nidzica

Początkowo policja informowała, że w wypadku ranne zostały dwie osoby: kierowca ciężarówki i autobusu. Potem przekazała, że do szpitali zostało zabranych również pięciu pasażerów autobusu. Wśród rannych jest dziewięcioletnie dziecko.

Na miejscu wypadku lądował śmigłowiec LPR.

Rozbity samochód osobowy
Rozbity samochód osobowy
Źródło: KP PSP Nidzica 

Pożar kabiny samochodu ciężarowego

Po zderzeniu w kabinie samochodu ciężarowego przewożącego zboże wybuchł pożar.

Na miejsce wypadku skierowano 12 strażackich zastępów z powiatu nidzickiego i działdowskiego oraz z Mławy.

Ciężarówka zderzyła się z autobusem i samochodem osobowym
Ciężarówka zderzyła się z autobusem i samochodem osobowym
Źródło: KP PSP Nidzica
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP Nidzica

TAGI:
Warmińsko-MazurskieWypadki
