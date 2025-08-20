Ciężarówka zderzyła się z autobusem i samochodem osobowym Źródło: KP PSP Nidzica

Do wypadku doszło we wtorek około godziny 21.30. Aspirant Paweł Kiejziewicz z policji w Nidzicy powiedział, że w ciężarówce jadącej w stronę Gdańska najprawdopodobniej pękła opona. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, przebił barierę dzielącą jezdnie i czołowo zderzył się z autobusem. W wyniku uderzenia autobus, który wiózł siedmioro pasażerów, przewrócił się na bok i wpadł do rowu. W wypadku uczestniczył też samochód osobowy.

Początkowo policja informowała, że w wypadku ranne zostały dwie osoby: kierowca ciężarówki i autobusu. Potem przekazała, że do szpitali zostało zabranych również pięciu pasażerów autobusu. Wśród rannych jest dziewięcioletnie dziecko.

Na miejscu wypadku lądował śmigłowiec LPR.

Rozbity samochód osobowy Źródło: KP PSP Nidzica

Pożar kabiny samochodu ciężarowego

Po zderzeniu w kabinie samochodu ciężarowego przewożącego zboże wybuchł pożar.

Na miejsce wypadku skierowano 12 strażackich zastępów z powiatu nidzickiego i działdowskiego oraz z Mławy.

