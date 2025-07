Żurek "zaczyna działać". Zawiesił między innymi żonę Święczkowskiego

Żurek: zrobię wszystko, żeby przywrócić praworządne państwo Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Gazeta Wyborcza" napisała w środę, że nowy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek "zaczyna działać". Chodzi o dwie decyzje: zawieszenie części kierownictwa Sądu Okręgowego w Sosnowcu, w tym członkini upolitycznionej KRS, a także zawieszenie i zainicjowanie procedury odwołania prezeski Sądu Rejonowego w Sosnowcu - Małgorzaty Hencel-Święczkowskiej, żony obecnego prezesa TK Bogdana Święczkowskiego.

Jak przypomina "Wyborcza", żona Święczkowskiego posadę prezesa sądu "otrzymała w 2017 r. od poprzedniego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry", a "jej mąż był wtedy prokuratorem krajowym i prawą ręką Ziobry w prokuraturze".

Szefowa KRS: wymienione osoby bezskutecznie próbował odwołać Bodnar

Przewodnicząca upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka podała w środę na platformie X, że wśród zawieszonych jest sędzia Ewa Łąpińska, członek KRS oraz sędzia Katarzyna Czerwińska-Koral, "której mąż, sędzia Przemysław Koral, orzekał w sprawie umorzenia postępowania karnego, w którym minister Żurek miał status pokrzywdzonego (jednego z wielu)". Jak dodała, "zawieszenie objęło również niektórych prezesów sądów rejonowych w okręgu sosnowieckim".

Szefowa KRS podkreśliła, że w 2024 roku minister Adam Bodnar "bezskutecznie próbował odwołać wymienione osoby, jednak kolegium sądu nie wyraziło na to zgody". "Warto przypomnieć, że minister wszczął procedurę na podstawie przepisów co do, których Trybunał Konstytucyjny orzekł o ich niezgodności z ustawą zasadniczą" - dodała.

Mam informację, że @MS_GOV_PL Waldemar Żurek zawiesił część kierownictwa Sądu Okręgowego w Sosnowcu, w tym SSO Ewę Łąpińską, członka @KRS_RP oraz SSO Katarzynę Czerwińską-Koral, której mąż, sędzia Przemysław Koral, orzekał w sprawie umorzenia postępowania karnego, w którym… pic.twitter.com/Nih5vNlhdh — Dagmara Pawełczyk-Woicka (@DPawelczykW) July 30, 2025 Rozwiń

Święczkowki o zawieszeniu żony: to działanie jest całkowicie bezprawne

Tego samego dnia na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawił się komunikat prezesa TK Bogdana Święczkowskiego, w którym poinformował o zawieszeniu przez ministra sprawiedliwości jego żony sędzi Małgorzaty Hencel-Święczkowskiej w pełnieniu funkcji prezesa sądu i "rozpoczęciu procedury odwołania na trzy miesiące przed zakończeniem jej ostatniej kadencji".

Jego zdaniem decyzja Żurka "ma charakter personalny i jest przejawem zemsty".

"To działanie jest całkowicie bezprawne w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego" - oświadczył prezes TK. "Żadne też inne przesłanki nie uzasadniają decyzji Ministra Sprawiedliwości Waldemara Żurka, który kierując się małostkowością, dokonuje odwetu za działalność Trybunału Konstytucyjnego, godząc w moją rodzinę" - dodał.

🚨KOMUNIKAT PRASOWY PREZESA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO BOGDANA ŚWIĘCZKOWSKIEGO



Decyzja Ministra Sprawiedliwości Waldemara Żurka w zakresie zawieszenia mojej żony, Sędzi Małgorzaty Hencel-Święczkowskiej w pełnieniu funkcji prezesa sądu i rozpoczęcie procedury odwołania na 3… — Trybunał Konstytucyjny (@TK_GOV_PL) July 30, 2025 Rozwiń