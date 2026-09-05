Polska Waldemar Żurek o "niedopuszczalnej sytuacji" wobec generała Piotra Pytla. Podjął kroki Kamila Grenczyn |

Generał Piotr Pytel zatrzymany na lotnisku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W sobotę tvn24.pl poinformowało, że funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali generała Piotra Pytla - byłego szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego - na lotnisku w Pyrzowicach. Ostatecznie uniemożliwiono mu wylot na urlop, ponieważ ma orzeczony zakaz opuszczania kraju w śledztwie, które dwa lata temu prawomocnie umorzono, a dziś ma status pokrzywdzonego.

Incydent skomentował na platformie X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który określił tę sytuację jako "niedopuszczalną".

"Gdy tylko dowiedziałem się o tym zdarzeniu, podjąłem działania, w wyniku, których gen. Pytel może swobodnie korzystać z prawa do przemieszczania się. Ta sprawa pokazuje jednak dobitnie, jak działał wymiar sprawiedliwości w czasach Zbigniewa Ziobry i jego ludzi" - ocenił.

Więcej szczegółów wkrótce.

Sytuacja, w której znalazł się dzisiaj gen. Piotr Pytel jest niedopuszczalna.



Gdy tylko dowiedziałem się o tym zdarzeniu podjąłem działania, w wyniku, których gen. Pytel może swobodnie korzystać z prawa do przemieszczania się.



Ta sprawa pokazuje jednak dobitnie jak działał… — Waldemar Żurek (@w_zurek) September 5, 2026 Rozwiń