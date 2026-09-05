Waldemar Żurek o "niedopuszczalnej sytuacji" wobec generała Piotra Pytla. Podjął kroki
W sobotę tvn24.pl poinformowało, że funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali generała Piotra Pytla - byłego szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego - na lotnisku w Pyrzowicach. Ostatecznie uniemożliwiono mu wylot na urlop, ponieważ ma orzeczony zakaz opuszczania kraju w śledztwie, które dwa lata temu prawomocnie umorzono, a dziś ma status pokrzywdzonego.
Incydent skomentował na platformie X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który określił tę sytuację jako "niedopuszczalną".
"Gdy tylko dowiedziałem się o tym zdarzeniu, podjąłem działania, w wyniku, których gen. Pytel może swobodnie korzystać z prawa do przemieszczania się. Ta sprawa pokazuje jednak dobitnie, jak działał wymiar sprawiedliwości w czasach Zbigniewa Ziobry i jego ludzi" - ocenił.
Więcej szczegółów wkrótce.