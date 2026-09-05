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Polska

Waldemar Żurek o "niedopuszczalnej sytuacji" wobec generała Piotra Pytla. Podjął kroki

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Pilne
Generał Piotr Pytel zatrzymany na lotnisku
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Sytuacja, w której znalazł się dzisiaj generał Piotr Pytel, jest niedopuszczalna - ocenił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jak ustaliło wcześniej tvn24.pl, generał został zatrzymany na lotnisku przez Straż Graniczną w związku z orzeczonym zakazem opuszczania kraju w śledztwie, które dwa lata temu prawomocnie umorzono.

W sobotę tvn24.pl poinformowało, że funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali generała Piotra Pytla - byłego szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego - na lotnisku w Pyrzowicach. Ostatecznie uniemożliwiono mu wylot na urlop, ponieważ ma orzeczony zakaz opuszczania kraju w śledztwie, które dwa lata temu prawomocnie umorzono, a dziś ma status pokrzywdzonego.

Incydent skomentował na platformie X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który określił tę sytuację jako "niedopuszczalną".

"Gdy tylko dowiedziałem się o tym zdarzeniu, podjąłem działania, w wyniku, których gen. Pytel może swobodnie korzystać z prawa do przemieszczania się. Ta sprawa pokazuje jednak dobitnie, jak działał wymiar sprawiedliwości w czasach Zbigniewa Ziobry i jego ludzi" - ocenił.

Więcej szczegółów wkrótce.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Waldemar Żurek
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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