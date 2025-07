W tragicznym wypadku zginął ojciec i syn. Jest zgoda na areszt dla podejrzanych

Prokurator Piotr Antoni Skiba o ustaleniach w sprawie tragedii na Wisłostradzie Źródło: TVN24

"Sąd Rejonowy dla Warszawy - Żoliborza uwzględnił wnioski prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy wobec podejrzanych: Sebastiana F. - sprawcy wypadku śmiertelnego na Wisłostradzie i Mariusza P. - pasażera, który nie udzielił pomocy pokrzywdzonym" - podała Prokuratura Okręgowa w Warszawie na X.

Wypadek na Wisłostradzie

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartek późnym wieczorem na Wisłostradzie. Zderzyły się dwa samochody osobowe oraz motocykl. Jednośladem podróżował ojciec z 12-letnim synem. Obaj trafili do szpitala, gdzie następnego dnia zmarli.

Kierujący oplem vectra zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym motocyklem oraz osobowym audi. Osoby z opla zbiegły z miejsca zdarzenia.

Zostali później jednak zatrzymani. W momencie zatrzymania jeden z nich, 23-letni kierowca, miał niespełna pół promila alkoholu w organizmie. W jego samochodzie znaleziono około jednego grama mefedronu. Ponadto 23-latek ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Został on wydany na trzy lata przez Sąd Rejonowy w Radomiu i obowiązuje do 2027 roku.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty. W sobotę rano rzeczni PO w Warszawie prok. Piotr Skiba informował, że 23-latek usłyszał zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego powiązanego z ucieczką z miejsca zdarzenia, jak również powiązanego z naruszeniem zakazu prowadzenia pojazdów. Grozi za to kara pozbawienia wolności od 5 do 20 lat. Drugi z mężczyzn, w wieku 37 lat, usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy. Grozi za to kara pozbawienia wolności do lat 3.

Obaj przyznali się do zarzucanych czynów.

