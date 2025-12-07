Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Co z kryptowalutami? Debata w TVN24+

kryptowaluty
Michał Fuja o regulacji kryptowalut: obie strony mają trochę racji
Źródło: TVN24
Po wecie prezydenta Karola Nawrockiego kryptowaluty stały się jednym z głośniejszych tematów życia publicznego w ostatnim czasie. W poniedziałek w TVN24+ odbędzie się debata na temat rynku kryptoaktywów.

O temacie kryptowalut zrobiło się głośno 1 grudnia. Wówczas prezydencka kancelaria poinformowała, że Karol Nawrocki zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów.

W poniedziałek o 15 w TVN24+ rozpocznie się debata na temat kryptowalut. Gośćmi Jana Niedziałka będą: Michał Fuja (reporter Superwizjera i autor reportaży o giełdzie kryptowalut BitBay), prof. Krzysztof Piech (Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uczelni Łazarskiego, dyrektor Centrum Technologii Blockchain) i Sławek Zawadzki (dyrektor generalny Kanga Exchange).

OGLĄDAJ: Polski król bitcoinów i jego powiązania
pc

Polski król bitcoinów i jego powiązania

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Weto Nawrockiego w sprawie kryptowalut

Decyzję o zawetowaniu przez prezydenta ustawy argumentowano między innymi niewystarczająco przejrzystymi przepisami i nieproporcjonalnymi regulacjami. W piątek Sejm głosował nad prezydenckim wetem, jednak nie udało się go odrzucić.

- Zaproponowaliśmy ustawę jako ostatni kraj w Unii Europejskiej, aby rynek kryptowalut był rynkiem przejrzystym i aby państwo elementarnie chroniło uczestników tego rynku. Ta ustawa nie jest wymierzona w tych, którzy inwestują w kryptowaluty. Ta ustawa miała chronić wszystkich, którzy inwestują w kryptowaluty - bronił projektu premier Donald Tusk. Przytoczył dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego: już 600 tysięcy rodaków zostało oszukanych na rynku krypto. Co piąta osoba, która w nim uczestniczy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Rosyjski pasek" i "zdymisjonowanie szefów służb specjalnych". Co dalej z kryptowalutami?

"Rosyjski pasek" i "zdymisjonowanie szefów służb specjalnych". Co dalej z kryptowalutami?

"Nie dowiedziałem się nic o zagrożeniach". Nawrocki o kryptowalutach

"Nie dowiedziałem się nic o zagrożeniach". Nawrocki o kryptowalutach

Celem zawetowanej ustawy - uchwalonej przez Sejm 7 listopada - jest między innymi implementacja unijnych przepisów, czyli rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation). Zgodnie z ustawą nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowałaby Komisja Nadzoru Finansowego, wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne. Doprecyzowano też niektóre obowiązki emitentów tokenów powiązanych z aktywami i tokenów będących e-pieniądzem, a także dostawców usług w zakresie kryptoaktywów.

OGLĄDAJ: Weto prezydenta zostaje. W tle współfinansowanie i infiltracja przez rosyjskie służby
pc

Weto prezydenta zostaje. W tle współfinansowanie i infiltracja przez rosyjskie służby

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: red.

Źródło: TVN24+

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
kryptowalutyKarol NawrockiDonald Tusk
Czytaj także:
Fakty po Faktach
Ziobro topi PiS? "Oczywiście, że się nie zgadzam"
Polska
Piotr Cieplak
Nie żyje Piotr Cieplak, ceniony reżyser teatralny
Polska
imageTitle
Ogłoszono skład Polaków na kolejne konkursy
Najnowsze
imageTitle
Poważne obrażenia po brutalnym nokaucie
EUROSPORT
shutterstock_1376981363_1
Naukowcy: takie słowa łatwiej zapamiętać
METEO
Kreml
Kreml o nowej strategii USA: zmiany w dużej mierze pokrywają się z naszą wizją
Świat
Szlachetna Paczka
"Mała bohaterka" Łucja potrzebuje wsparcia. Rodzina czeka na darczyńcę
Polska
Mgły nocą
Ta część kraju będzie silnie zamglona
METEO
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
1,5 roku więzienia za cztery promile
Olsztyn
imageTitle
Ukrainka uderza w rosyjskie rywalki
EUROSPORT
Sidney Polak
Sidney Polak odchodzi z T.Love. "Wszystkiego najlepszego, bracie"
Polska
Luwr
Kolejne problemy w Luwrze. Woda zniszczyła setki książek
Świat
imageTitle
Osłabiony Lech nie dał za wygraną. Emocje do końca
EUROSPORT
imageTitle
Kacper Tomasiak: udaje mi się odciąć od presji
EUROSPORT
imageTitle
Piotr Żyła w euforii. "Odpłynąłem, dawno tego nie miałem"
EUROSPORT
Tak wygląda pingwin przylądkowy (Spheniscus demersus)
Masowa śmierć pingwinów. Naukowcy odkryli jej przyczynę
METEO
Żołnierze ogłaszający zamach stanu w Beninie
Byli uzbrojeni, weszli do telewizji i ogłosili przejęcie władzy w kraju
Świat
Martin Parr
Robił poważne zdjęcia pod przykrywką rozrywki
Świat
Znaleźli 130 kilogramów mięsa
Kilogramy mięsa w potoku. Leśnicy o "bombie epidemiologicznej"
Kraków
Premier Izraela Benjamin Netanjahu
Netanjahu i twarde nie dla państwa palestyńskiego
Świat
Neon "Miło Cię widzieć" nie działa
Słynny neon przestał świecić. Wiemy, jaki jest plan
WARSZAWA
imageTitle
Dobre skoki Polaków w Wiśle. To ich najlepszy konkurs w sezonie
EUROSPORT
Żaba Pelophylax nigromaculatus zjada szerszenia
"To ​​odkrycie jest zarówno wyjątkowe, jak i ekscytujące"
METEO
Donald Trump
"Żegnaj, Ameryko". Głos o nowej strategii USA
Świat
42 min
koncert dziecko sluchawki shutterstock_2667042713
Ciemna strona pracy w branży muzycznej
Pogłos
Rysy w Tatrach
Wypadek turystki na Rysach. "Przeleciała około 400 metrów"
Kraków
budownictwo budowa shutterstock_2458924739
"Ruszyła lawina wniosków". Może powstać 100 tysięcy takich mieszkań
BIZNES
Lando Norris na torze w Lusajlu, Katar
Ostatni wyścig zdecydował. Poznaliśmy mistrza świata Formuły 1
EUROSPORT
Hamował tuż przed maską
Oślepiał długimi światłami, hamował tuż przed maską. Nagranie
Lubuskie
Uwaga na roztopy
Alarmy w dwóch powiatach
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica