Co z kryptowalutami? Debata w TVN24+

Michał Fuja o regulacji kryptowalut: obie strony mają trochę racji Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O temacie kryptowalut zrobiło się głośno 1 grudnia. Wówczas prezydencka kancelaria poinformowała, że Karol Nawrocki zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów.

W poniedziałek o 15 w TVN24+ rozpocznie się debata na temat kryptowalut. Gośćmi Jana Niedziałka będą: Michał Fuja (reporter Superwizjera i autor reportaży o giełdzie kryptowalut BitBay), prof. Krzysztof Piech (Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uczelni Łazarskiego, dyrektor Centrum Technologii Blockchain) i Sławek Zawadzki (dyrektor generalny Kanga Exchange).

OGLĄDAJ: Polski król bitcoinów i jego powiązania

Weto Nawrockiego w sprawie kryptowalut

Decyzję o zawetowaniu przez prezydenta ustawy argumentowano między innymi niewystarczająco przejrzystymi przepisami i nieproporcjonalnymi regulacjami. W piątek Sejm głosował nad prezydenckim wetem, jednak nie udało się go odrzucić.

- Zaproponowaliśmy ustawę jako ostatni kraj w Unii Europejskiej, aby rynek kryptowalut był rynkiem przejrzystym i aby państwo elementarnie chroniło uczestników tego rynku. Ta ustawa nie jest wymierzona w tych, którzy inwestują w kryptowaluty. Ta ustawa miała chronić wszystkich, którzy inwestują w kryptowaluty - bronił projektu premier Donald Tusk. Przytoczył dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego: już 600 tysięcy rodaków zostało oszukanych na rynku krypto. Co piąta osoba, która w nim uczestniczy.

Celem zawetowanej ustawy - uchwalonej przez Sejm 7 listopada - jest między innymi implementacja unijnych przepisów, czyli rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation). Zgodnie z ustawą nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowałaby Komisja Nadzoru Finansowego, wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne. Doprecyzowano też niektóre obowiązki emitentów tokenów powiązanych z aktywami i tokenów będących e-pieniądzem, a także dostawców usług w zakresie kryptoaktywów.

OGLĄDAJ: Weto prezydenta zostaje. W tle współfinansowanie i infiltracja przez rosyjskie służby