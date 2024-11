Oddadzą hołd policjantowi, który zginął na służbie. W całym kraju zawyją syreny

W piątek o godzinie 12 w całym kraju zawyją policyjne syreny. To hołd dla asp. szt. Mateusza Biernackiego, 34-letniego policjanta postrzelonego śmiertelnie na warszawskiej Pradze. Do akcji dołączyła też Straż Graniczna i Straż Pożarna.

Prokuratura oskarżyła strzelającego funkcjonariusza o przekroczenia uprawnień i nieuzasadnione użycie broni służbowej, a także o spowodowanie choroby realnie zagrażającej życiu, a w następstwie spowodowanie śmierci innej osoby. Wnioskowała też o areszt tymczasowy, jednak sąd we wtorek nie przychylił się do tego wniosku. Wobec policjanta zastosowano dozór policji.

"Pięć razy w tygodniu mężczyzna musi zgłaszać się na komendę, ma zakaz zbliżania się do świadków i do miejsca, gdzie doszło do zdarzenia" - powiedział we wtorek po wyjściu z sali rozpraw prokurator prowadzący sprawę.