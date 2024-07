"Jest w tym coś okrutnego", "czy ktoś czuje się bezpieczniej?"

- Rozumiem, że jest w tym jakiś jego własny mesjanistyczny pomysł. Jemu w ogóle, zdaje się, od jakiegoś czasu w polityce towarzyszą pewne mesjanistyczne wizje. Chciałby być - tak mi się wydaje, tak to odbieram - jakąś awangardą nie wiem czego, w tej części Europy, która będzie szła w poprzek temu, co wszyscy czujemy i rozumiemy - mówił Hołownia.

- Najpierw pojechał do Ukrainy, gdzie jeszcze świeża jest krew ofiar rosyjskiego imperializm. Później jedzie ściskać prawicę komuś, kto za tę krew odpowiada, kto odpowiada za te gwałty, kto odpowiada za to nieszczęście, za burzenie szpitali, za ataki na elektrownie, za zabijanie ludzi. Podaje mu rękę i mianuje się kimś, kto będzie teraz negocjował pokój - mówił Hołownia. Ocenił, że "jest w tym coś okrutnego"

Dodał, że jest to wyraz politycznej pychy, obłudy i braku wrażliwości na krew ludzi i na to, że niewinnym ludziom dzieje się krzywda.

Hołownia: Putin otwiera szampana, Putin klaszcze w dłonie

Hołownia jednocześnie zwrócił uwagę, że Orban robi to jako szef państwa, które w tej chwili przewodzi Unii Europejskiej. - A więc on zamierza, czy ma pomysł na to, że nas w ten sposób symbolicznie wciągnie w swoją politykę - zaznaczył. Przypomniał, że za pół roku przewodnictwo Węgier w UE się skończy i przejmie je Polska. Wtedy - jak podkreślił Hołownia - nikt nie będzie miał wątpliwości, jaki jest stosunek Wspólnoty Europejskiej do agresji rosyjskiej na Ukrainę.