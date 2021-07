Politycy o ustawie anty-TVN. PiS liczy, że zostanie ona uchwalona w sierpniu

Projekt nowelizacji ustawy medialnej został we wtorek przyjęty z poprawkami przez sejmową komisję kultury i środków przekazu. Zaakceptowano między innymi propozycje zmian złożone przez koło Kukiz'15 i Marka Suskiego (PiS), odrzucono zaś poprawkę Porozumienia. Przepisy i intencje ustawy anty-TVN komentują we wtorek politycy.

Suski o obronie polskich interesów i równości podmiotów gospodarczych

Pytanie o Stany Zjednoczone

- Stany Zjednoczone są naszym partnerem, bardzo ważnym podmiotem, z którym się liczymy. Ale, jak powiedziałem, to nasz partner i też liczymy na to, że Stany Zjednoczone, jako ostoja demokracji i praworządności, nie będzie popierać przedsiębiorców, którzy omijają polskie przepisy - powiedział poseł PiS.

Dopytywany, jak rozpatrywanie takiej ustawy ma się do ustawy o ochronie inwestycji, Suski odparł, że to "sytuacja, w której na jaw wyszły pewne elementy". - Co do koncesji, to jest Krajowa Rada (Radiofonii i Telewizji) i to są jej kompetencje - dodał. Na uwagę, że KRRiT nie podejmuje decyzji, czekając na tę ustawę, Suski odpowiedział, że "na podstawie ustaw działają inne organy państwa".