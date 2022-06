Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W najbliższy piątek święto ustanowione z polskiej inicjatywy

czytaj dalej

O wątpliwościach wokół obligacji skarbowych kupionych przez premiera Mateusza Morawieckiego dyskutowali na sejmowym korytarzu Tadeusz Cymański (klub PiS) i Dariusz Wieczorek (Lewica), którzy zasiadają w komisji finansów. - Uważam, że wszystko co się wydarzyło, z tego, co mi wiadome, było w majestacie i legalne - mówił Cymański. Podkreślił, że premier "powinien robić to, co prawo nakazuje i zgodnie z prawem dawać przykład". - Jeżeli nie ma nic do ukrycia, to w czym tu problem jest? - pytał Wieczorek.