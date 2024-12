"Upłynęło naprawdę niewiele czasu". Co "budzi wątpliwości" w sprawie Romanowskiego

Sierakowski: Romanowski zapisał się w dziejach hańby

- Romanowski jest pionkiem, co oznacza dla niego, że będzie tam traktowany raczej jako popychadło. To nie jest człowiek, któremu dostanie się tam willa i będzie prowadził tam jakieś ciekawe życie. Wręcz przeciwnie, będzie prowadził życie jak sędzia Szmydt w Białorusi - ocenił.

- To będzie zawsze życie uciekiniera. To jest człowiek, który zapisuje się w dziejach hańby w Polsce i tak zostanie zapamiętany. Ja nie wiem, czy to jest tak fajny pomysł na życie - stwierdził. - To jest człowiek, który będzie zawsze bał się własnego cienia. On się tak naprawdę sam ukarał - dodał.