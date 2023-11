W umowie programowej zabrakło nam gwarancji na realizację któregoś z naszych kluczowych postulatów - mówiła w "Kampanii #BezKitu" w TVN24 Dorota Olko z partii Razem, która uzyskała mandat poselski z list Nowej Lewicy. Jednocześnie dodała, że jej partia zagłosuje za utworzeniem nowego rządu, a ten będzie miał do zrealizowania "bardzo ważny cel". Barbara Oliwiecka, posłanka elekt z Polski 2050, mówiła o tym, co jest "sednem" zawartej umowy koalicyjnej.

Olko: przed tym rządem jest w pierwszej kolejności jeden bardzo ważny cel

- Przede wszystkim przed tym rządem jest w pierwszej kolejności jeden bardzo ważny cel, czyli przywrócenie praworządności, przywrócenie jakichś normalnych, elementarnie normalnych relacji z Unią Europejską i odzyskanie pieniędzy z KPO. To musi się zadziać tak naprawdę natychmiast, żebyśmy tych funduszy nie stracili. I wiemy, że na tym polu między wszystkimi partiami tej demokratycznej większości jest pełna zgoda - powiedziała Dorota Olko. - Wiemy, że ten rząd to dowiezie i dlatego chcielibyśmy jak najszybciej w pierwszym możliwym terminie zagłosować za utworzeniem tego nowego rządu - dodała.

Olko o braku kluczowych postulatów

Oliwiecka o tym, co jest "sednem" zawartej umowy koalicyjnej

- Myślę, że zanim dojdzie do tej dyscypliny partyjnej, to najpierw na klubach, a potem oczywiście przedstawiciele, liderzy naszych grup, w drodze konsensusu będą ustalać najlepsze rozwiązania - powiedziała.

Olko i Oliwiecka zostały zapytane przez prowadzącego o to, czy więcej ich łączy, czy dzieli. - Myślę, że sporo nas łączy - odpowiedziała Olko. Wymieniała tu kwestię in vitro, dostępu do badań prenatalnych, zmiany w edukacji - "deczarnikizacji polskiej szkoły". - Myślę, że to są kwestie, w których będziemy głosować pewnie tak samo - dodała.