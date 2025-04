"Czy będzie wojna?". Ruszył cykl debat Michała Sznajdera w TVN24+

Michał Sznajder o pierwszej debacie w TVN24+ Źródło: TVN24

Pierwszą debatę Michała Sznajdera pt. "Czy będzie wojna?" można już oglądać w TVN24+. Eksperci dyskutują o tym m.in., na ile prawdopodobne jest wywołanie przez Rosję w Europie wojny na większa skalę i atak na członka NATO. - To pytanie, którego wszyscy się strasznie boją, ale krąży ono w powietrzu - podkreśla Sznajder.

Kluczowe fakty: TVN24+ to serwis, który jest uzupełnieniem i rozszerzeniem portalu tvn24.pl oraz oferty newsowej TVN.

Jedną z nowości jest cykl debat Michała Sznajdera. Pierwszą, o sytuacji geopolitycznej, można już oglądać.

Sznajder podkreśla, że formuła programu pozwala na głębsze przyjrzenie się najważniejszym obecnie tematom. - To jest czas przełomowy, zwłaszcza dla naszej części świata - podkreśla dziennikarz.

24 kwietnia wystartował serwis TVN24+. Jednym z jego filarów będą cykliczne debaty z udziałem uznanych ekspertów z Polski i ze świata. Pierwszą debatę pt. "Czy będzie wojna?" subskrybenci mogą oglądać już od dziś. Rozmowa ekspertów dotyczy aktualnej sytuacji geopolitycznej.

Gośćmi Michała Sznajdera w tej debacie są Kira Rudyk (ukraińska polityczka), Aaron Korewa (szef warszawskiego biura The Atlantic Council) i Wojciech Lorenz (koordynator programu Bezpieczeństwo Międzynarodowe w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych), a także John R. Bolton (amerykański dyplomata, były doradca Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego).

Debata o sytuacji geopolitycznej w TVN24+

O debacie mówił Michał Sznajder w czwartek we "Wstajesz i wiesz" w TVN24. Zaznaczył, że formuła programu pozwala na głębsze przyjrzenie się najważniejszym obecnie tematom.

- To jest czas przełomowy, zwłaszcza dla naszej części świata. Mówimy o sytuacji, w której amerykański prezydent zasygnalizował dopiero co, że być może on nie będzie się dalej angażował w cały ten proces pokojowy - zauważył dziennikarz. - Wielką zaletą debaty jest to, że tam po prostu mieliśmy czas. Był czas wejść głębiej, spojrzeć na ten kontekst, na rzeczy, które czasem umykają w tych siłą rzeczy krótszych relacjach - przyznał.

- Wśród tematów było to, jak daleko jesteśmy od pokoju, jak daleko jesteśmy od sprawiedliwego i dobrego pokoju i to pytanie, którego wszyscy się strasznie boją, ale krąży ono w powietrzu. Jak prawdopodobne jest zagrożenie jeszcze kolejnej, większej wojny, którą oczywiście rozpętałaby Rosja - dodał Sznajder.

Pytany o to, jaki obraz wyłania się z debaty, Sznajder odpowiada, że "niestety rośnie zagrożenie braku pokoju i że Europa musi wziąć więcej na barki". - Europa nie była w takiej sytuacji, że musi się naprawdę skonsolidować, musi podejmować trudne decyzje, ponieważ wie, że ta optyka, patrzenie na Ukrainę i Rosję w Waszyngtonie w najlepszym wypadku jest niepewne, a wręcz jest takie poczucie, że trzeba będzie w stu procentach liczyć na siebie co najmniej w zabiegach dyplomatycznych - podkreślił.

TVN24+ to odpowiedź na zmieniające się potrzeby użytkowników

TVN24+ to serwis, który w jednym miejscu łączy różnorodne formaty: od live streamów, przez materiały wideo, po podcasty i artykuły - również w wersji audio.

TVN24+ jest uzupełnieniem i rozszerzeniem portalu tvn24.pl oraz oferty newsowej TVN Warner Bros. Discovery. Do serwisu przeniesione zostały treści TVN24 GO (streaming TVN24 i TVN24 BiS wraz z bogatą biblioteką programów) oraz artykuły z kategorii Premium. W TVN24+ odbiorca znajdzie ekskluzywne, autorskie programy i podcasty znanych i cenionych dziennikarzy stacji i portalu.