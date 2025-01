Będzie jedna lekcja religii

Przy okazji ministerstwo komunikowało, że "to nie zamyka drogi do tego, by Kościół wziął odpowiedzialność za kolejne godziny".

Spór episkopatu i resortu nauki

Konflikt na linii episkopat - ministerstwo edukacji jest związany ze zmianami, jakie resort planuje wprowadzić w organizacji zajęć katechezy w szkołach. Jednym z punktów spornych stało się ubiegłoroczne rozporządzenie ministry Nowackiej, które ma umożliwić dyrektorom placówek łączenie lekcji religii, gdy w klasie chce się jej uczyć mniej niż siedmiu uczniów. Szefowa resortu tłumaczyła, że ma to pomóc w układaniu grafików i jednocześnie nie stanowi nakazu dla dyrekcji szkoły. W odpowiedzi episkopat skierował wniosek do Sądu Najwyższego, a stamtąd przekierowano go do Trybunału Konstytucyjnego.