Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie ws. nieuznanych sędziów TK

We wtorek w Trybunale Konstytucyjnym odbyła się rozprawa w sprawie zgodności z konstytucją procedury wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Przepisy ustawy o statusie sędziów TK zaskarżyli w lutym posłowie PiS, którzy argumentowali między innymi, że zasada ciągłości kadencji sędziów TK wyklucza "kumulowanie" się początku kadencji kilkorga sędziów Trybunału - w szczególności "w taki sposób i w takim celu, by zapewnić określoną, jednolitą większość orzeczniczą Trybunału na kolejne pełne dziewięć lat".

Ponadto - jak twierdzili - doprowadzenie do wyboru większości sędziów jednocześnie może prowadzić do ryzyka, służącego uczynieniu z Trybunału "instrumentu blokowania rozstrzygnięć normatywnych demokratycznej większości we wszelkich sferach regulacji prawnych".

Posłowie PiS zaskarżyli też artykuł 4 ustęp 1 ustawy, według którego "osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa wobec Prezydenta RP ślubowanie". Zaskarżony został w zakresie, w jakim "nakłada na Prezydenta RP obowiązek odebrania ślubowania od osoby wybranej przez Sejm RP nawet w sytuacji występowania obiektywnych wątpliwości co do okoliczności towarzyszących wyborowi, a wręcz w przypadku wyboru dokonanego na podstawie niekonstytucyjnych przepisów, do 'odebrania' ślubowania".

We wtorek Trybunał uznał niekonstytucyjność tego przepisu "rozumianego w ten sposób, że wyznacza Prezydentowi RP obowiązek odebrania ślubowania" od osoby wybranej na sędziego TK. W pozostałym zakresie TK umorzył postępowanie. To oznacza, że nie wypowiedział się co do tego, czy uregulowanie części procedury wyboru sędziów TK w Regulaminie Sejmu jest zgodne z konstytucją. O to też wnioskowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości.

Wyrok zapadł w pięcioosobowym składzie pod przewodnictwem prezesa TK Bogdana Święczkowskiego. Zdanie odrębne złożyli sędzia Rafał Wojciechowski oraz sędzia Jarosław Wyrembak.

Trybunał Konstytucyjny rozpoczął rozpatrywanie tej sprawy 17 marca. Wtedy rozprawę odroczono, zwracając się do prezydenta Karola Nawrockiego o pisemne stanowisko. - Jeden z zarzutów wniosku dotyczy prerogatywy, czy też kompetencji prezydenta w zakresie przyjmowania ślubowania, w związku z powyższym pan prezydent powinien zająć tutaj co najmniej stanowisko - uzasadniał wówczas prezes TK.

Odpowiedź z kancelarii prezydenta wpłynęła do TK w drugiej połowie kwietnia. "W obecnym stanie sprawy właściwe jest powstrzymanie się od przedstawienia stanowiska, które mogłoby zostać odczytane jako dodatkowy element bieżącego sporu politycznego" - czytamy w dokumencie podpisanym przez szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego.

W marcu Sejm wybrał sześć osób na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowania jedynie od dwojga z nich. Pozostała czwórka wobec bierności prezydenta złożyła ślubowania 9 kwietnia, w budynku Sejmu, nie w obecności Nawrockiego, ale - jak formalnie stwierdzono - "wobec" niego. Żaden sędzia z tej szóstki nie rozpatrywał sprawy, w której we wtorek wydano wyrok.

6 maja Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie nakazujące "powstrzymanie się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego". Prezes TK dotychczas się do niego nie zastosował.

