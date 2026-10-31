Polska Sikorski o zachowaniu prezydenta. "Nie ma prawa wchodzić, jak mu się podoba" Michał Malinowski |

Radosław Sikorski na temat sytuacji wokół sporu o Trybunał Konstytucyjny Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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Radosław Sikorski był pytany w TVN24 o wydarzenia z ostatniej nocy. W piątek na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja o zarządzeniu przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Wybrana przez obecny Sejm sędzia Anna Korwin-Piotrowska poinformowała, że kieruje pracami TK. Prezydent Karol Nawrocki przerwał swój lot do Senegalu i pojawił się w siedzibie TK. Doszło do jego konfrontacji z sędziami wybranymi przez obecny Sejm.

- Pan prezydent jest mocniejszy fizycznie od pani sędzi (Anny Korwin-Piotrowskiej - red.), co pokazał. Sytuacja jest jednak znowu skandaliczna, bo to, że ktoś jest prezydentem, nie oznacza, że wszystko mu wolno - skomentował Sikorski

- Nie ma prawa wchodzić do Trybunału, jak mu się podoba. Ja bym go bez zaproszenia do ministerstwa nie wpuścił - podkreślił.

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Radosław Sikorski o wizerunku Polski na świecie

Odniósł się również do pytań od przedstawicieli innych państw obecnych na szczycie G20 o sytuację w Polsce. - Pytają, co się dzieje, więc tłumaczę, że pan prezydent próbuje interpretować swoje protokolarne role jako władztwo. Próbuje ustanowić system prezydencki bez zmiany konstytucji i przekształcić Polskę w republikę prezydencką - powiedział Sikorski.

Prezydent Karol Nawrocki i szef Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP Marcin Przydacz na zdjęciu Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

Szef dyplomacji podkreślił, że tłumaczy sojusznikom, jak wygląda sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym. Dodał, że to instytucja, która "za poprzedniego rządu była upolityczniona".

- Tłumaczę, że obecna opozycja nie przyjmuje do wiadomości, że w Trybunale ukonstytuowała się nowa większość, która nie może być ignorowana, a przyjmowanie ślubowań sposobem na sprawowanie władzy - mówił Sikorski.

Zapewnił, że ostatnie wydarzenia nie kładą się cieniem na pozycję Polski na arenie międzynarodowej. - To, że opozycja i prezydent nie mogą się pogodzić z tym, że stracili większość w Trybunale, a do tego te sceny z przepychającym się prezydentem, to oczywiście nie pomaga. Jednak akcje i wizerunek Polski są dobre. Jesteśmy uważani za kraj sukcesu - przekonywał Sikorski.

Szef MSZ o rezygnacji ambasadorów

Minister odniósł się także do rezygnacji z funkcji ambasadorów Jakuba Kumocha i Pawła Solocha. Kumoch był ambasadorem w Chinach, Soloch w Rumunii. Mianował ich Andrzej Duda. Obaj stwierdzili, że ich rezygnacje mają związek z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego.

- To rzeczywiście niefortunna sytuacja, nieprofesjonalne zachowanie. Pamiętajmy też, że nie zrobili tego sami z siebie, byli do tego nakłaniani przez personel pana prezydenta, tak jak poprzednio już kandydaci na ambasadorów, są nakłaniani do tego, aby nie kandydować. Skandaliczne zachowania - powiedział Radosław Sikorski.

- Ci dżentelmeni (Kumoch i Soloch) dowiedli tego, że nie nadają się na zawodowych dyplomatów - ocenił Sikorski.

Został zapytany, czy ktoś z Pałacu Prezydenckiego dzwoni do polskich ambasadorów albo ich otoczenia i namawia do dymisji. - Tak, były takie telefony zarówno w tej sytuacji, jak i poprzednio, w zeszłym tygodniu, bo ma wkrótce się odbyć tzw. Konwent Służby Zagranicznej, na którym będą wyłaniani nowi kandydaci na kolejnych ambasadorów i tam też są naciski, aby wycofywać swoje kandydatury - powiedział.

Takie zachowanie uznał za skandaliczne. - Bo to jest uzurpacja wpływu na służbę zagraniczną, za którą - przypominam - ja odpowiadam przed Sejmem, a jak trzeba to i przed prokuratorem. To jest takie wyobrażenie Pałacu Prezydenckiego o tym, że rząd ma odpowiadać, a Pałac będzie sobie rządził - czy to w sprawach oficerów, czy w sprawach sędziów, czy w sprawach właśnie Korpusu Służby Zagranicznej. Kompletnie niedopuszczalne - podkreślił szef MSZ.

Radosław Sikorski na temat RBN

Szef dyplomacji był również pytany o zwołane na wtorek przez prezydenta posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jak informowali przedstawiciele prezydenta, dyskusja ma dotyczyć obecnej sytuacji bezpieczeństwa, a także kwestii zbudowania w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich.

- Po pierwsze taka Rada jest zbędna, bo Stany Zjednoczone nam powiedziały, żebyśmy cierpliwie czekali na ich decyzje. Rząd, Rada Ministrów już zadeklarowały wobec Stanów Zjednoczonych, że jesteśmy gotowi taką bazę wybudować i amerykańskich żołnierzy przyjąć - powiedział Sikorski.

Podkreślił, że strona amerykańska zobligowała się do tego, że "decyzja odnośnie bazy zapadnie najpóźniej w grudniu". Zaznaczył, że zadaniem Karola Nawrockiego jest dopilnowanie, by Donald Trump dotrzymał obietnicy.

Według Sikorskiego "byłoby też dobrze, gdyby pan prezydent swój ukrainosceptycyzm przezwyciężył i zabiegał też u prezydenta Donalda Trumpa o naciskanie na Putina, a nie na Ukrainę".