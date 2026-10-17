Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Trybunał jako "gwarant bezkarności". Politolożka o przyszłości instytucji

|
Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie (16 października 2026 r.)
Pacześniak: opozycja nie traktuje tego sporu jako spór prawny, ale spór polityczny
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Pierwszym punktem będzie usunięcie ze stanowiska obecnego przewodniczącego, czyli pana Bogdana Święczkowskiego - powiedziała w TVN24 profesor Anna Pacześniak, pytana o przyszłość Trybunału Konstytucyjnego. Politolożka komentowała manifestacje przed instytucją, w których biorą udział między innymi zwolennicy PiS, oraz działania prezydenta Karola Nawrockiego.

W środę Maciej Berek złożył ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie. Ślubowania nie uznali na razie ani prezes TK Bogdan Święczkowski, ani prezydent Karol Nawrocki. Przed Trybunałem protestują zwolennicy PiS i przedstawiciele związanych z tą partią organizacji. W sobotę odbędzie się tam kolejna manifestacja. Do udziału w niej zachęca między innymi prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- To, co dzisiaj pewnie będziemy oglądać, czy to na ulicach Warszawy, czy na ekranach telewizorów, to jednak będzie spór nie tyle między dwoma pałacami, a między tymi dwiema największymi ciągle partiami politycznymi - oceniła w TVN24 profesor Anna Pacześniak, politolożka i europeistka związana z Uniwersytetem Wrocławskim.

Zaznaczyła, że "zwłaszcza opozycja nie traktuje tego sporu jako spór prawny, ale spór polityczny, niemal tożsamościowy". - Ta obrona Trybunału Konstytucyjnego i zaangażowanie w to (...) zwolenników Prawa i Sprawiedliwości pokazuje, że nie tylko urząd prezydenta jest dla opozycji takim gwarantem sypania piachu w tryby, ale również Trybunał Konstytucyjny - zwróciła uwagę Pacześniak.

Wskazała w tym kontekście - powołując się na interpretacje i słowa premiera Donalda Tuska - że służy to również "jako taki gwarant bezkarności tego, co zostało zrobione podczas rządów Zjednoczonej Prawicy".

Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie (16 października 2026 r.)
Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie (16 października 2026 r.)
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

Pacześniak o "pierwszym punkcie". Chodzi o Święczkowskiego

Politolożka była pytana o to, jak ocenia działania prezydenta względem sędziów Trybunału Konstytucyjnego. - Pod względem prawnym sprawa wydaje się jasna. Pod względem politycznym ewidentnie widać, że ma to służyć budowaniu kapitału, mobilizacji - może nie tyle zwolenników Karola Nawrockiego - ale jest to swego rodzaju przysługa oddawana temu środowisku, które wystawiło go najpierw jako kandydata, zrobiło mu kampanię wyborczą - oceniła.

Zdaniem Pacześniak jednak Nawrocki "akurat w tym przypadku wierzy w to, co robi". - Ta narracja oczywiście też jest dystrybuowana w ramach tej mobilizacji ludzi, którzy dzisiaj pod Trybunał Konstytucyjny stawią się z różnych części Polski - wskazała.

Pacześniak pytana, jaki według niej scenariusz dotyczący przyszłości Trybunału jest najbardziej prawdopodobny, zwróciła uwagę na determinację rządzących, która może spowodować, że instytucja z punktu widzenia prawnego będzie mogła funkcjonować, natomiast z punktu widzenia politycznego "będzie cały czas kwestionowana przez Prawo i Sprawiedliwość".

- Więc finalnie można powiedzieć, że najprawdopodobniej działać nie będzie, ale pierwszym punktem będzie usunięcie ze stanowiska obecnego przewodniczącego, czyli pana Bogdana Święczkowskiego - kontynuowała.

Pacześniak dopytywana, w jaki sposób mogłoby do tego dojść, powiedziała, że "patrząc na fizyczność, której używa pan Święczkowski, nie będzie to raczej usunięcie siłą, bo byłoby to trudne". - Ale myślę też, że wszyscy zdają sobie doskonale sprawę z tego, że tego rodzaju obrazki, jak wyciąganie jakiejkolwiek osoby publicznej z miejsca, w którym pracuje, byłoby niekorzystne z punktu widzenia również nadchodzących wyborów - dodała.

OGLĄDAJ: Maciej Berek wchodzi do Trybunału. Ujawniamy jego plany
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Trybunał KonstytucyjnyPiSKoalicja 15 październikasędziowieBogdan Święczkowski
Czytaj także:
Włodzimierz Czarzasty Adrian Zandberg
Wymiana ciosów na lewicy. Zarzuty o "koryciarstwo"
Polska
imageTitle
Sochan solidny w ostatnim sparingu przed sezonem
EUROSPORT
Zmiana czasu
Zmiana czasu na zimowy coraz bliżej
METEO
Roksana Jurczyszyn
Powiedziała, że idzie już do metra. 13-letnia Roksana zaginęła
WARSZAWA
Maria Okrucińska na podium w Montrealu
W przedszkolu pękają z dumy. Od zdjęcia z mistrzem po złoto
Rafał Kazimierczak
Kim Dzong Un podczas testów (zdjęcia archiwalne)
Nowa broń Korei Północnej. Test "wykazał osiągnięty postęp"
BIZNES
22 min
pc
"Polacy nie wyobrażają sobie, jak mogłaby wyglądać wojna". Paradoks współczesnej Polski
Horyzont
imageTitle
"Diagnoza o wiele bardziej dramatyczna". Polski talent poważnie kontuzjowany
EUROSPORT
Prognozowane opady w Hiszpanii w niedzielę po południu
Hiszpania szykuje się na ulewy. Polskie MSZ ostrzega podróżnych
METEO
Posiedzenie MFW odbywa się w Bangkoku
Wyszli, kiedy Rosjanin zabierał głos. Gwałtowna reakcja w trakcie szczytu
BIZNES
49 min
pc
Nie wszystko złoto... czyli o pozłacaniu przepisów
Szczyt Europy
Alaksandr Łukaszenka
Według Łukaszenki "w tej kwestii Trump ma rację"
Świat
Komputer (zdj. ilustracyjne)
Chciała zarabiać na polubieniach, skończyło się dużą stratą
WARSZAWA
Strażacy na miejscu pożaru magazynu z częściami do ciągników rolniczych w Nisku*
Po tragicznym pożarze rozbierają hurtownię w Nisku
Rzeszów
Lądował śmigłowiec ratunkowy (zdjęcie ilustracyjne)
Kierowca potrącił trzech nastolatków na rowerach
WARSZAWA
imageTitle
Kubica postraszył rywali w Barcelonie. Świetne tempo przed wyścigiem WEC
EUROSPORT
Paliwa Dystrybutor Benzyna shutterstock_2701981717
Ceny paliw. Stawki na dziś
BIZNES
Kontrola dokumentów podróżnych, Lotnisko Chopina
Swój paszport zgubiła, niemiecki kupiła we Francji
WARSZAWA
Stacja metra Bemowo
Na tydzień zamknęli dwie stacje drugiej linii metra
WARSZAWA
imageTitle
Piękne słowa Chwalińskiej o Świątek. "Ogromny przywilej"
EUROSPORT
Papież Leon XIV
"Nie miałam dnia, żeby w Oleszkach nikt nie zginął". Dlaczego papież rozmawiał z Putinem
Świat
Policja zatrzymała kierowcę przewozu osób
Zarzuty i areszt dla kierowcy przewozu. Z powodu zawartości bagażnika
WARSZAWA
Kamienica przy Nowym Świecie 15/17
Słynna kamienica w opłakanym stanie. Ministerstwo jednak jej nie chce
Piotr Bakalarski
Katie Zacharia
Zacharia nie jest już rzeczniczką Białego Domu. To napisała o Trumpie
Świat
Donald Tusk w Brukseli
Premier odpowiedział prezydentowi. "Nie przyjmę tych warunków gry"
Polska
imageTitle
Błąd goni błąd, w tle afera. Wielki problem sędziowski w polskiej piłce
EUROSPORT
Pożar w Malibu w Kalifornii
Pożar w mieście hollywoodzkich gwiazd
METEO
Trybunał Konstytucyjny
"Trybunał Konstytucyjny nie jest w stanie funkcjonować"
Polska
Pożar przy stacji łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu
Media: "Daltonowie" mogli stać za podpaleniem stacji Starlinków
Polska
Mgła
Alarmy IMGW dla połowy województw
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica