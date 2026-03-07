Logo strona główna
FAKTY PO FAKTACH

"To jest upokorzenie dla Mateusza Morawieckiego"

Czarnek - Morawiecki
Petru: wybór Czarnka to upokorzenie dla Morawieckiego
Źródło: TVN24
Wiem, że oni się tam przytulili. Wiem, że ten zadeklarował politykę miłości, ale nie oszukujmy się - mówił Ryszard Petru, poseł Centrum w "Faktach po Faktach". Polityk w TVN24 komentował pozycję Mateusza Morawieckiego w partii po ogłoszeniu Przemysława Czarnka kandydatem na premiera. Wcześniej prezes Jarosław Kaczyński zasugerował, że w rządzie byłego ministra edukacji znajdzie się miejsce dla Morawieckiego, ale postawił warunek.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że kandydatem partii na premiera będzie były minister edukacji Przemysław Czarnek. Polityk we frakcyjnych walkach był dotąd kojarzony z grupą maślarzy, która w ostatnich miesiącach krytykowała rząd Mateusza Morawieckiego i pomysł, aby po raz kolejny został on prezesem Rady Ministrów.

O pozycji Morawieckiego w partii po sobotniej konwencji PiS mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 poseł Centrum Ryszard Petru. - To jest upokorzenie dla Mateusza Morawieckiego - wybór pana Czarnka. Wiem, że oni się tam przytulili. Wiem, że ten zadeklarował politykę miłości, ale nie oszukujmy się, Mateusz Morawiecki ze swoimi poglądami nie ma czego szukać w kampanii Czarnka - mówił.

Czarnek i Morawiecki na konwencji PiS
Czarnek i Morawiecki na konwencji PiS
Źródło: pis.org

W ocenie gościa TVN24 Czarnek "ewidentnie będzie walczył o ten prawicowy elektorat" i "na pewno zniechęci tych centrowych wyborców PiS-u".

"Twardy gracz" czy "fundamentalista"?

Petru uważa, że wybór Czarnka "to dobra wiadomość dla koalicji 15 października". - PiS walczy już nie z naszą koalicją, tylko walczy z Braunem i z Konfederacją. W związku z tym postawiono na radykała, fundamentalistę, ekstremistę (...) na osobę bardzo agresywną - wyjaśnił swój punkt widzenia.

- Ja się z tej kandydatury bardzo cieszę, bo to jest nie tylko "Willa Plus", ale to jest cała masa strasznie kompromitujących go [Czarnka - red.] wypowiedzi. On się nie będzie w stanie w żaden sposób odciąć od ośmiu lat rządów PiS-u - dodał.

Drugim gościem w "Faktach po Faktach" był poseł PiS Michał Wójcik. Pytany, dlaczego wybór padł na Czarnka, odpowiedział: - Dlatego, że jest człowiekiem, który ma po pierwsze ogromną wiedzę. Jest profesorem zresztą, czyli ma tytuł naukowy. Po drugie dlatego, że ma doświadczenie.

Zdaniem Wójcika Czarnek jest "twardym graczem" i był także "świetnym ministrem edukacji narodowej". Jego zdaniem "Tusk ma się kogo bać". Polityk PiS podkreślił, że jest "pod ogromnym wrażeniem znakomitego wystąpienia" kandydata na premiera w trakcie sobotniej konwencji w Krakowie.

Wójcik: Czarnek to twardy gracz
Źródło: TVN24

Kaczyński o Morawieckim: jeżeli będzie działał racjonalnie...

W rozmowie w TV Trwam, po zakończeniu konwencji PiS, Kaczyński był pytany, czy widzi dla Morawieckiego rolę w rządzie Czarnka w przypadku, jeśli PiS wygrałoby nadchodzące wybory. - Oczywiście, że widzę go w roli, bo to jest naprawdę świetny polityk, niezwykle zdolny człowiek. To człowiek, który jeżeli będzie działał racjonalnie, to będzie w tym rządzie kierował sprawami gospodarczymi - wyjaśnił.

Dodał, że Morawiecki byłby w takim rządzie "osobą niesłychanie ważną i [będzie miał - red.] ogromną władzę, bo się na tym świetnie zna".

- Realia są takie, jakie są i pan profesor Czarnek naprawdę dużo lepiej odpowiada temu, co jest potrzebne - ocenił w kontekście wyboru kandydata. Kaczyński przyznał, że w innych okolicznościach Morawiecki "na pewno byłby wśród kandydatów na kandydata" na premiera. - Nie wiem, czy by wygrał ten konkurs, ale na pewno by wśród nich był - dodał.

Tusk i inni komentują wybór Czarnka. "Gra o wszystko"

Tusk i inni komentują wybór Czarnka. "Gra o wszystko"

"To dobra wiadomość dla Donalda Tuska"

"To dobra wiadomość dla Donalda Tuska"

Prezes PiS ocenił, że gdyby wskazał Morawieckiego na kandydata, "nie miałby większej możliwości przekonania tych, którzy ulegli propagandzie". - (Morawiecki) został przez atakujących ustawiony w pozycji głównego winowajcy tych, w większości przypadków, rzekomych błędów - zaznaczył. Jego zdaniem, w polityce trzeba czasami decydować "nie na zasadzie sympatii, nie na zasadzie nawet sprawiedliwości".

Kaczyński w swoim wystąpieniu na konwencji ujął się za rządami byłych premierów PiS - Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. Groził też konsekwencjami dla działaczy, którzy będą kontynuować ataki.

Petru złoży wniosek o przesłuchanie Glapińskiego

W drugiej części programu goście komentowali propozycję prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego - tak zwany program SAFE zero procent, który ma być "alternatywą" dla unijnego projektu pożyczek na obronność.

W sobotę rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział, że propozycja Nawrockiego "pozwoli wykorzystać rezerwy Narodowego Banku Polskiego bez uszczuplenia tych rezerw, do sfinansowania polskiej armii i nie będzie to kosztowało Polski nic".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Terminy są nieprawdopodobnie napięte". Sikorski o podpisie prezydenta

"Terminy są nieprawdopodobnie napięte". Sikorski o podpisie prezydenta

Doradca prezydenta: jest sposób na zwiększenie zysku NBP ze złota

Doradca prezydenta: jest sposób na zwiększenie zysku NBP ze złota

BIZNES

Katarzyna Kolenda-Zaleska pytała Petru, o co może chodzić w tej propozycji. - Domyślam się, że chodzi o taki pomysł, żeby sprzedać złoto, które zostało kupione wcześniej taniej i zrealizować zysk księgowy, a potem od razu to złoto kupić, żeby nie uszczuplić rezerw - ocenił i dodał, że to "kreatywna księgowość".

- Przez taką kreatywną księgowość niejedna firma padła na świecie i niejeden zarząd siedzi - mówił. Zdaniem posła Centrum "to, co zaproponował prezes Glapiński, jest niekonstytucyjne, nieprzemyślane, niebezpieczne i nieodpowiedzialne".

Petru zapowiedział, że jako wiceprzewodniczący Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej w najbliższy wtorek złoży wniosek o przesłuchanie prezesa NBP w kontekście złamania dwóch artykułów Konstytucji: Art. 220 ust. 2 i Art. 227 ust. 4. Jak wskazał, "jeden z nich mówi, że NBP nie może finansować wydatków rządu", a drugi o tym, że "prezes NBP nie może angażować się politycznie".

OGLĄDAJ: Czarnek premierem? "PiS walczy już nie z naszą koalicją, tylko z Braunem i Konfederacją"
pc

Czarnek premierem? "PiS walczy już nie z naszą koalicją, tylko z Braunem i Konfederacją"

pc
Autorka/Autor: Aleksandra Sapeta /lulu

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: pis.org

Tagi:
Mateusz MorawieckiPrzemysław CzarnekPrawo i Sprawiedliwość
Zwiń opisWięcej

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica