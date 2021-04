Matczak: to nie będzie poważne rozstrzygnięcie prawne, tylko hejt wyrażany w todze

Trudno mi sobie wyobrazić, że skład, w którym jest Krystyna Pawłowicz, mógłby wydać wyrok, który jest wyrazem miłości do Unii Europejskiej - powiedział w "Faktach po Faktach" profesor Marcin Matczak. Odniósł się do rozpatrywanego w Trybunale Konstytucyjnym pod przewodnictwem byłej posłanki PiS wniosku dotyczącego wykonywania środków tymczasowych TSUE.

Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał w środę sprawę wykonywania środków tymczasowych unijnego trybunału, które dotyczą funkcjonowania sądownictwa w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Orzeczenie ma wydać skład pięciorga sędziów pod przewodnictwem Krystyny Pawłowicz. Oprócz byłej posłanki Prawa i Sprawiedliwości są to jeszcze: Bartłomiej Sochański (sprawozdawca), Zbigniew Jędrzejewski, Stanisław Piotrowicz i Justyn Piskorski.

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego skierowała w kwietniu 2020 roku nieuznawana przez Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna. TK zdecydował o odroczeniu rozprawy do 13 maja.

Prof. Matczak: trudno mi sobie wyobrazić, że skład, w którym jest Krystyna Pawłowicz, mógł wydać wyrok, który jest wyrazem miłości do UE

W środowym wydaniu "Faktów po Faktach" do tej sprawy odniósł się profesor nauk społecznych Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. - Obawiam się tego wyroku, czy tej decyzji, bo czy to będzie wyrok, to nie wiadomo - powiedział. - Natomiast staram się zachować spokój, co jest niestety coraz trudniejsze - dodał.

Matczak przyznał, że spodziewa się, jaka będzie treść tego wyroku. - Trudno mi sobie wyobrazić, że skład, w którym jest Krystyna Pawłowicz, która nienawidzi Unii Europejskiej, mógłby wydać wyrok, który jest wyrazem miłości do Unii Europejskiej albo przynajmniej jakąś ręką wyciągniętą na zgodę i stwierdzeniem, że "musimy ze sobą współpracować" - komentował.

- Spodziewam się, że wyrok będzie negatywny, zgodzi się z tym, o co prosi Izba Dyscyplinarna, co samo w sobie jest bardzo złą sytuacją, kiedy jedni ludzie pytają drugich, wiedząc, jak odpowiedzą - mówił. - I to wpływa na nas wszystkich - dodał.

Mówiąc o potencjalnym skutku wyroku TK, profesor Matczak mówił, że "to nie jest do końca jasne". - Mam nadzieję, że ludzie, patrząc na to, co się dzieje (...), zrozumieją, że jeśli Krystyna Pawłowicz przewodniczy tej szarży antyunijnej, to nie jest to żadne poważne rozstrzygnięcie prawne, tylko hejt wyrażany w todze - komentował Matczak.

Matczak: to będzie sygnał dla Unii Europejskiej, że w Polsce dzieje się źle

Odnosząc się do pytania o możliwą reakcję Unii Europejskiej na taką decyzję TK, Matczak powiedział, że to "będzie to sygnał dla Unii Europejskiej, że w Polsce się dzieje źle, że próbujemy na siłę pokazać, że nasza konstytucja, która była zgodna z prawem unijnym, nagle nie jest zgodna".

W ocenie Matczaka "problem zacznie się nie wtedy, kiedy zostanie wydany ten wyrok". Przypomniał, że wydana zostanie odpowiedź na pytanie Izby Dyscyplinarnej, czy "ona może zlekceważyć to, co powiedział TSUE". - Jeżeli Trybunał Konstytucyjny da zielone światło, Izba poczuje się mocniej, powie "dostaliśmy gwarancje, że możemy tak robić". Izba zacznie orzekać, łamać te zabezpieczenia i wtedy rozpocznie się spór - komentował.

"Tu chodzi o danie argumentu, żeby sprzeciwianie się Unii Europejskiej nie wyglądało tak głupio i tak bezzasadnie"

Jak dodał, "Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może się wcale nie przejmować tym, co powiedział Trybunał Konstytucyjny". - I tak powinien zrobić, dlatego że wymaga tego, ażeby jego zabezpieczenie było przestrzegane - podkreślił. - Wtedy będzie najistotniejsze, co się stanie. Po czyjej stronie stanie rząd, jak odpowie - komentował Matczak.

Jego zdaniem w rozprawie przed TK "chodzi o danie argumentu, żeby sprzeciwianie się Unii Europejskiej nie wyglądało tak głupio i tak bezzasadnie jak zazwyczaj wygląda".

