Pożar na klatce schodowej, 12 osób w szpitalu. Policja: To było podpalenie. Zatrzymano 38-latka

Na klatce schodowej bloku w Tarnowie wybuchł pożar. Dym zaczął wdzierać się do mieszkań, w związku z czym z budynku ewakuowano 33 osoby. Według policji, ślady świadczą o tym, że było to podpalenie. W czwartek około południa zatrzymano w tej sprawie 38-letniego mężczyznę.

Policja: To podpalenie. Zatrzymany 38-latek

W czwartek po godzinie 12 policja poinformowała o zatrzymaniu podejrzewanego o podpalenie. – Ślady świadczą o tym, że było to podpalenie. Osoba została zatrzymana przez policjantów, to 38-latek, mieszkaniec Tarnowa, który obecnie jest bez stałego miejsca zamieszkania. Został zatrzymany przed południem – przekazał Klimek. Motywy działania mężczyzny nie są jeszcze znane.

38-latek trafił do policyjnej izby zatrzymań, będzie odpowiadał w związku z naruszeniem artykułu 163 Kodeksu Karnego, czyli spowodowanie zagrożenia dla życia i zdrowia oraz mienia wielkich rozmiarów. Grozi za to do 10 lat więzienia. Mężczyzna jest znany tarnowskiej policji, ma na swoim koncie między innymi kradzieże, włamania i przestępstwa przeciwko życiu. Podczas wstępnej rozmowy z policjantami przyznał się do podpalenia, jednak nie został jeszcze przesłuchany w prokuraturze.