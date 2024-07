Tarcza Wschód "de facto projektem europejskim". Tomczyk: rozmawiamy o finansowaniu

Podkreślił, że strona polska chciała tego zarówno z punktu widzenia finansowania projektu, ale także z powodu poczucia, że Polska nie może zostać postawiona w sytuacji, że jej granice, wschodnia i północna, nie są tylko jej granicami, gdyż są to również granice UE i NATO . - I tak dzisiaj do tego podchodzi zarówno UE jak i NATO - dodał wiceminister obrony.

Operacja Bezpieczne Podlasie

Tomczyk zapowiedział też rozpoczęcie 1 sierpnia Operacji Bezpieczne Podlasie, której celem jest wsparcie przez żołnierzy WP Straży Granicznej, utrzymanie zdolności przeciwzaskoczeniowych oraz zabezpieczenie i wspieranie sił wydzielonych do budowy przyszłej infrastruktury Tarczy Wschód. Tomczyk zaznaczył, że do tej pory na granicy polsko-białoruskiej prowadzono operacje GRYF i RENGAW, które były zarządzane przez różnych dowódców: operacyjnego i generalnego. - Potrzebujemy ujednolicenia tego procesu, tak żeby żołnierz wiedział przez kogo jest dowodzony i by była jednolitość, jeśli chodzi o granicę wschodnią i północną - dodał. Bejda zapowiedział, że jednym z elementów operacji jest zwiększenie zaangażowania sił zbrojnych na granicy do 17 tysięcy żołnierzy. Wyjaśnił, że chodzi o 8 tysięcy żołnierzy służących bezpośrednio przy granicy (w tej chwili jest to 6 tysięcy) oraz 9 tysięcy w tak zwanym odwodzie.