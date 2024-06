Tak zdobywają fentanyl w Polsce. "Większość recept od jednego podmiotu, nawet jednego lekarza"

Obserwujemy, że do aptek przychodzą młodze, wysportowane osoby z listą recept na fentanyl i skupują. Co jest ciekawe i znamienne, większość tych recept pochodzi z jednego podmiotu, nawet od jednego lekarza - mówił w TVN24 Łukasz Pietrzak, farmaceuta, kierownik apteki.

Leszczyna, pytana we wtorek w TVN24, czy resort zdrowia ma zastrzeżenia albo dowody na to, że recepty na te opioidy są wydawane niezgodnie z przeznaczeniem, odpowiedziała, że otrzymała pierwszy raport. - Mogę powiedzieć tylko tyle, że przekazałam go już organom ścigania i policja ma podstawy do wszczęcia działań operacyjnych - powiedziała Leszczyna.