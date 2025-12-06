Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Tak mają działać media publiczne. Jest projekt ustawy

telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Tusk: czeka nas szybka dyskusja o nowej ustawie medialnej (wypowiedź z 31 sierpnia 2024 roku)
Źródło: TVN24
Projekt nowelizacji ustawy medialnej zakłada zniesienie abonamentu RTV, finansowanie TVP i Polskiego Radia z budżetu, likwidację Rady Mediów Narodowych i gwarancje apolityczności władz mediów publicznych. Przewiduje też między innymi ograniczenia w wydawaniu mediów samorządowych.

Projekt nowelizacji ustawy medialnej został opublikowany w wykazie prac legislacyjnych i programowych rady ministrów. Według resortu kultury, który go przygotował, może trafić pod obrady Sejmu na początku 2026 roku.

Tak mają działać media publiczne. Wymogi dla kandydatów

Opiera się na trzech filarach: niezależność władz, stabilne finansowanie, ograniczenie wydawania prasy przez jednostki samorządu terytorialnego - mówiła w listopadzie ministra kultury Marta Cienkowska.

- Potrzebujemy transparentnych konkursów, które będą oparte o kryteria kompetencji. Każdy kandydat i kandydatka, która będzie wybierana do ciał związanych z mediami publicznymi, musi przede wszystkim spełniać wymogi apolityczności oraz eksperckości - podkreśliła szefowa MKiDN.

Apolityczność - jak wyjaśniła Cienkowska - to między innymi "brak przynależności do partii politycznej przez pięć lat wstecz od momentu kandydowania, brak pełnienia funkcji w partii politycznej, a także kandydowania w wyborach powszechnych przez przynajmniej 10 lat".

Minister kultury Marta Cienkowska na konferencji w kinie Kultura
Minister kultury Marta Cienkowska na konferencji w kinie Kultura
Źródło: PAP

Natomiast eksperckość to "wyróżnianie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków masowego przekazu, kultury i mediów, co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie tworzenia lub stosowania prawa dotyczącego mediów lub kultury, pracy w podmiocie będącym dostawcą usługi medialnej lub wydawcą prasy".

Koniec abonamentu, finansowanie z budżetu

Nowelizacja przewiduje też likwidację abonamentu radiowo-telewizyjnego, który Cienkowska określa jako "absolutnie nieskuteczny". Jak mówiła, nie zapewnia stabilnego finansowania mediów publicznych, jest "archaicznym tworem" i "bardzo słabo ściągalną opłatą".

Ministra kultury zapowiedziała przeznaczenie 2,5 mld zł z budżetu na finansowanie mediów publicznych. Nazwała to konkretnym i "stabilnym finansowaniem", które będzie uzupełnione o waloryzację i inflację.

To kwota, którą MKiDN wypracowało m.in. po audycie TVP i rozmowach z Ministerstwem Finansów.

Proponowana wysokość środków na realizację misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji jest zbliżona do wysokości środków przekazywanych mediom publicznym w ostatnich latach w ramach opłat abonamentowych i rekompensat.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nowy pomysł PiS na media publiczne. Wnioski z konwencji w Katowicach

Nowy pomysł PiS na media publiczne. Wnioski z konwencji w Katowicach

Spór w rządzie o abonament rtv

Spór w rządzie o abonament rtv

BIZNES

Środki finansowe przeznaczane na realizację misji publicznej mają być przekazywane przez Ministra Finansów corocznie na rachunek zarządzany przez KRRiT. KRRiT będzie dokonywała podziału pomiędzy spółki publicznej radiofonii i telewizji na podstawie procedur określonych w przepisach.

Projekt nowelizacji ustawy medialnej zakłada także likwidację Rady Mediów Narodowych. Jej kompetencje przejąć ma Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Na pytanie, czy po wejściu w życie ustawy kadencja obecnej KRRiT wygaśnie, ministra odpowiedziała, że "nie wyobraża sobie innego scenariusza".

"Media publiczne będą całkowicie odpolitycznione"

Projektowane przepisy zakładają, że KRRiT będzie złożona z dziewięciu członków powoływanych na sześć lat i - zgodnie z zasadą rotacyjności - co dwa lata następować będzie wymiana jednej trzeciej składu. - Czterech członków miałby wybierać Sejm, dwóch - Senat, a trzech - prezydent.

Wymogiem dodatkowym będzie poparcie branżowych organizacji pozarządowych.

Każdy z tych kandydatów będzie podlegał publicznemu wysłuchaniu z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców - powiedziała Cienkowska. Dodała, że uchwały Sejmu i Senatu, świadczące o wyborze kandydatów, będą wymagały pełnego uzasadnienia.

Koniec z abonamentem na telewizję i radio. "Archaiczny towar"
Dowiedz się więcej:

Koniec z abonamentem na telewizję i radio. "Archaiczny towar"

BIZNES

Nowela proponuje też jednoosobowe zarządy spółek medialnych, powoływane na pięć lat przez apolityczną KRRiT na wniosek komisji konkursowej. W składzie komisji zasiadać mieliby członkowie rady nadzorczej oraz - w przypadku spółek ogólnopolskich - dwóch członków rady programowej, a w przypadku spółek regionalnych - jeden.

Ustawa wprowadza ograniczenia w wydawaniu mediów samorządowych, co ma wzmocnić niezależne media lokalne.

Cienkowska pytana w listopadzie, kiedy nastąpi zniesienie stanu likwidacji mediów publicznych, zadeklarowała, że "zostanie ona zakończona w momencie, kiedy nowa ustawa wyjdzie w życie". - Wtedy, kiedy będziemy mogli wprowadzić zmiany, media publiczne będą całkowicie odpolitycznione, będą miały nowe zasady funkcjonowania, będziemy mieć nowe zarządy, nowy budżet, stabilne finansowanie - podkreśliła ministra.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
SejmMedia
Czytaj także:
Zniszczenia po starcie rakiety SpaceX
Szafki spadły ze ścian. Wszystko przez SpaceX
METEO
26 min
pc
"Europa musi pokazać, że nie jest chłopcem do bicia"
Horyzont
Wypadek pod Warszawą
Zarzuty po śmiertelnym wypadku. Kierowca był poszukiwany listem gończym
WARSZAWA
imageTitle
Dopiero ósmy w historii. Gwiazdor NBA w naprawdę elitarnym klubie
EUROSPORT
imageTitle
Będzie teraz płacić podatki w Rosji. Zdecydowana reakcja Ukraińców na "zdradę"
EUROSPORT
Polskie myśliwce
Polska poderwała myśliwce. W Lubartowie zawyły syreny
Polska
1 godz 7 min
Federica Mogherini
Teraz "nie bardzo kto chce" się do niej przyznawać. "Zapisze się skandalicznie w historii"
Szczyt Europy
Komar tygrysi (Aedes albopictus)
Przenoszą liczne choroby. Zadomawiają się w Holandii
METEO
imageTitle
Puchar Świata w Wiśle. O której konkurs skoków w sobotę?
EUROSPORT
Kijów pod ostrzałem
"Wróg masowo atakuje". Alarm w całej Ukrainie, zmienione trasy pociągów
Świat
Program #BezKitu
Poseł PiS: jesteśmy wrażliwi na krzywdę zwierząt, ale...
Polska
35 min
pc
Ludzie Trumpa w Moskwie. Putin już pewny swego?
Rozmowy na szczycie
Mgła, zgniły wyż, pochmurno, szaro, ponuro, pogoda, jesień, zima, Lubelszczyzna
IMGW ostrzega. Tam warunki będą trudne
METEO
Hiszpańska policja
Polak poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania zatrzymany
Świat
imageTitle
Kluczowe wyzwanie Polek. O której dziś mecz z Holandią?
Najnowsze
Spotkanie ukraińskiej i amerykańskiej delegacji
"Ukraińców poinformowano o nowych pomysłach"
Świat
Ernest Bejda podczas przesłuchania przed komisją śledczą ds. Pegasusa
Jest zawiadomienie w sprawie byłego szefa CBA. "Rozszczelnienie systemu ochrony"
Polska
Głosowanie w Sejmie
Utrzymane weto, losowanie mistrzostw świata, zdalne oświadczenie Ziobry
WARTO WIEDZIEĆ
Silny wiatr
W Mikołajki miejscami przyda się parasol
METEO
imageTitle
Historyczny wynik Polki w Pucharze Świata
EUROSPORT
imageTitle
Austriak najlepiej poradził sobie w trudnych warunkach w Beaver Creek
EUROSPORT
imageTitle
Lider rozbity. Lechia wzięła szybki rewanż
EUROSPORT
Frank O. Gehry
Nie żyje Frank O. Gehry. To on zaprojektował Tańczący Dom
Świat
imageTitle
Zły początek nie złamał Trumpa. Będzie hit w półfinale
EUROSPORT
Donald Tusk na Radzie Krajowej KO
"Tak się uśmiecham, ale sam czuję oddech na plecach". Tusk rozbawił salę
Polska
imageTitle
Czarny dzień Stocha. "Nie wiem, co się wydarzyło"
EUROSPORT
Porwane ukraińskie dzieci noszą ubrania z literą Z (symbol rosyjskiej agresji na Ukrainę)
Dzieci porwane z Ukrainy trafiają do jeszcze gorszego miejsca niż Rosja
Anna Czerwińska
imageTitle
Losowanie grup mundialu. Spełniło się życzenie Urbana
EUROSPORT
eurojackpot wyniki losowania loteria
Wyniki losowania Eurojackpot
BIZNES
imageTitle
Słodko-gorzki wieczór w Wiśle. Tylko pięciu Polaków z awansem
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica