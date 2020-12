Arcybiskup Ryś: przepraszam wszystkich, których dotknęła wypowiedź ojca Rydzyka

W sobotę podczas mszy świętej z okazji 29. rocznicy powstania Radia Maryja kazanie wygłosił ojciec Tadeusz Rydzyk. Powiedział, że były biskup kaliski Edward Janiak, oskarżany o tuszowanie pedofilii w polskim Kościele, to "współczesny męczennik mediów". - To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył. A kto nie ma pokus? - mówił dyrektor Radia Maryja. W uroczystości wzięli udział politycy Zjednoczonej Prawicy, w tym członkowie rządu - między innymi Zbigniew Ziobro i Mariusz Błaszczak.