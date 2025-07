Hołownia o Zimochu: nie współpracował

Hołownia o Zimochu: nie grał zespołowo Źródło: TVN24

Prezydium klubu Polski 2050 zawiesiło na miesiąc w prawach członka posła Tomasza Zimoch. Poseł nie ujawnił powodów. Wcześniej krytykował marszałka Sejmu i lidera Polski 2050 Szymona Hołownię za wizytę w mieszkaniu eurodeputowanego Prawa i Sprawiedliwości Adama Bielana, gdzie spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim.

We wtorek o zawieszenie Zimocha dziennikarze pytali Hołownię. - Sytuacja z Tomkiem Zimochem to nie jest tak, że ona powstała wczoraj. Ona narastała od ponad roku albo nawet i więcej - mówił marszałek na konferencji przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu.

- Nie współpracował, nie grał zespołowo z naszym ruchem już od dawna. W związku z powyższym to, co się stało teraz, jest tylko potwierdzeniem faktów, które miały miejsce - dodał lider Polski 2050.

"Naszym działaczom mówię wprost"

Hołownia był pytany również, czy ostatnie wydarzenia mogą doprowadzić do podziałów w jego partii.

- Naszym działaczom mówię wprost. Jeżeli chcecie złożyć rezygnację, jeżeli chcecie odejść, proszę, przyjdźcie do mnie z dokumentami, z kwitami, połóżcie to na stole, patrząc prosto w oczy. Powiedzcie mi, że chcecie odejść. Nie ciągajcie się z tym po mediach. Nie róbcie smrodu jakimiś przeciekami czy pogłoskami. Przyjdźcie, powiedzcie po męsku. Skonfrontujcie się z rzeczywistością - odpowiedział marszałek.

W kontekście zawieszenia Zimocha mówił również, że uważa go za "fenomenalnego działacza społecznego". - Tomek to jest maszyna do robienia akcji społecznych - ocenił Hołownia.

