Hołownia o tym, kiedy zdecyduje o starcie na prezydenta

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazał w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN w USA Marcinem Wroną, że w listopadzie zdecyduje o tym, czy będzie kandydować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Przyznał, że to rozważa, ale dodał, że jest przed ostateczną decyzją w tej sprawie.

Marszałek Sejmu był pytany przez korespondenta "Faktów" TVN w USA Marcina Wronę o to, czy wystartuje w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.

- Zdecyduję w listopadzie. Zawsze otwarcie mówiłem o tym, że myślę o tym i że to jest pomysł, który mam. Bo mam naturę trochę mniej kapitana drużyny piłkarskiej, a trochę bardziej sędziego, który chciałby dbać o przestrzeganie reguł. I myślę, że to dzisiaj też w Polsce by się przydało - odpowiedział.