Zalewski: nie ma tematu Hołowni w roli ambasadora w Watykanie

Zgodnie z umową koalicyjną w listopadzie Szymon Hołownia ma ustąpić ze stanowiska marszałka Sejmu, a jego miejsce ma zająć Włodzimierz Czarzasty. Hołownia ogłosił, że nie będzie ponownie ubiegał się o fotel szefa Polski 2050. Przekazał za to, że ubiega się o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ do Spraw Uchodźców.

Reporterka TVN24 Maja Wójcikowska przekazała w niedzielę w programie "W kuluarach" że słyszała o nowym scenariuszu dotyczącym przyszłości Hołowni. Chodziłoby o zostanie ambasadorem w Watykanie. - Wśród wielu scenariuszy usłyszałam - Watykan, że może to byłoby rozwiązanie dobre dla wszystkich, że na to zgodziłby się prezydent, że (Hołownia) ma dobre relacje z prezydentem i że może ambasador w Watykanie to nie byłaby taka zła propozycja - mówiła.

O informacje te pytani byli goście poniedziałkowego wydania "Faktów po Faktach" - Gabriela Morawska-Stanecka (Koalicja Obywatelska) oraz wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Paweł Zalewski (Polska 2050).

Morawska-Stanecka stwierdziła, że należy pozwolić marszałkowi na podjęcie osobistej decyzji w sprawie swojej przyszłości. - A to, co się mówi, to są medialne spekulacje - stwierdziła.

Senator oceniła, że "to będzie bardzo dobrze dla Polski, jeżeli jakikolwiek Polak, tutaj również marszałek Hołownia, będzie obejmował wysokie stanowiska międzynarodowe, na arenie międzynarodowej". - Sekunduję takim zabiegom - podkreśliła.

- A co się wydarzy, to się okaże już chyba bardzo niedługo - dodała.

Hołownia ambasadorem w Watykanie? Komentarz Gabrieli Morawskiej-Staneckiej

Zalewski zapytany o te doniesienia, odparł, że "oczywiście jest to nieprawda". - Nie ma w ogóle takiego tematu. Dzisiaj Szymon Hołownia kandyduje na funkcję bardzo ważną: wysokiego przedstawiciela do spraw uchodźców - podkreślił.

- Wielokrotnie pokazywał swoje kompetencje i to, co robił, także w Afryce, na rzecz poszkodowanych. Jest wiele świadectw ludzi, którzy dzięki niemu mogli w sposób godny żyć - mówił. Zalewski podsumował, że "to jest ważne z punktu widzenia także Polski". - Trzymam kciuki, żeby Polak to stanowisko objął i tego się dzisiaj trzymam - dodał.

