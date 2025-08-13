Wojsko wydało komunikat. "Uwaga, mieszkańcy"

Wiceszef MON zapowiada manewry. "Odpowiedź proporcjonalna do skali użycia wojsk rosyjsko-białoruskich" Źródło: TVN24

Komunikat Sztabu Generalnego WP dotyczy trzech miejsc w Polsce: Ustki, Orzysza i Nowej Dęby.

Wojsko zapowiedziało, że w związku z ćwiczeniami Żelazny Obrońca 25 na drogach pojawią się pojazdy wojskowe, na niebie śmigłowce i samoloty. Ćwiczenia odbędą się z użyciem "środków pozoracji pola walki (dym, hałas)". Należy się spodziewać także czasowych utrudnień w ruchu drogowym.

Sztab Generalny apeluje, żeby zachować spokój. "To rutynowe ćwiczenia wojskowe, które mają na celu zwiększenie interoperacyjności wojsk" - stanowi komunikat.

📣 Uwaga, mieszkańcy!



W związku z federacją ćwiczeń ŻELAZNY OBROŃCA 25 informujemy, czego możecie się spodziewać w najbliższym czasie:

🪖 Obecność pojazdów wojskowych na drogach

🚁 Przeloty śmigłowców i samolotów

💥 Ćwiczenia z użyciem środków pozoracji pola walki (dym, hałas)… pic.twitter.com/18oNTrcmeH — Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) August 13, 2025 Rozwiń

Ćwiczenia Żelazny Obrońca odbędą się we wrześniu. Weźmie w nich udział 34 tysiące polskich i sojuszniczych żołnierzy, którzy będą reprezentować wszystkie rodzaje sił zbrojnych. Sztab Generalny przekazał, że "to jedno z największych planowych przedsięwzięć szkoleniowych Wojska Polskiego w 2025 roku".

Tymczasem w Warszawie trwają przygotowania do defilady wojskowej, która odbędzie się 15 sierpnia (w Święto Wojska Polskiego). Okręty Marynarki Wojennej wezmą udział w równoległej paradzie morskiej - na Bałtyku w pobliżu Helu.

