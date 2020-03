Szkoła zbierała odciski palców, by wpuszczać dzieci do stołówki. Dostała 20 tysięcy złotych kary

Szkoła Podstawowa nr 2 w Gdańsku przetwarzała dane biometryczne, a dokładniej odciski palców, by dzieci mogły korzystać ze szkolnej stołówki. Zdaniem prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) robiła to bez podstawy prawnej i mogła wykorzystywać inne metody, nie ingerujące tak głęboko w prywatność dzieci. Podstawówka przetwarzała w ten sposób dane 680 dzieci.

5 marca UODO poinformowało o nałożeniu na szkołę kary administracyjnej w wysokości 20 tysięcy złotych. Prezes UODO nakazał też placówce usunięcie danych osobowych, a dokładniej "przetworzonych do postaci cyfrowej informacji o charakterystycznych punktach linii papilarnych palców dzieci". Szkoła nie może też już dalej zbierać tych danych.

Zgoda rodziców to nie wszystko

Postępowanie administracyjne prowadzone było z urzędu. W jego trakcie okazało się, że szkoła korzysta z czytnika biometrycznego przy wejściu do stołówki szkolnej. W ten sposób identyfikowała dzieci i sprawdzała, czy ich rodzice uiścili opłatę za posiłek. Podstawówka co prawda pozyskała wcześniej zgody pisemne rodziców, ale to zdaniem UODO nie było wystarczające.