Spór o cła USA, wypadek Polki na igrzyskach, napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie

1. Spór o cła USA

Sąd Najwyższy USA uznał większość ceł nałożonych przez Donalda Trumpa za nielegalne. Sędziowie stwierdzili, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie miał uprawnień do nakładania taryf na podstawie ustawy IEEPA.

Ustawa ta, stosowana dotąd głównie do wprowadzania sankcji, stanowiła podstawę prawną większości ceł nałożonych przez Trumpa, w tym 10-procentowych taryf na towary z niemal wszystkich państw świata.

Decyzja Sądu Najwyższego zapadła stosunkiem głosów 6-3 - do trójki liberalnych sędzi dołączyło troje konserwatystów: prezes SN John Roberts, Neil Gorsuch i Amy Coney Barrett.

Tego samego dnia prezydent USA poinformował, że nałożył 10-procentowe globalne cło. Dodał, że taryfy wejdą w życie "niemal natychmiast".

2. Ciężki wypadek Polki na igrzyskach

Kamila Sellier doznała urazu twarzy w wyniku upadku podczas jednego z ćwierćfinałów na 1500 metrów w short tracku podczas igrzysk olimpijskich w Mediolanie. Została zdyskwalifikowana za niepoprawne wyprzedzanie.

Wielki pech Polki polegał na tym, że kiedy upadała, w twarz trafiła ją płoza Amerykanki Kristen Santos-Griswold. Sellier opuściła lodowisko na noszach i została przekazana służbom medycznym.

3. Napięta sytuacja między Iranem i USA

- Chyba mogę powiedzieć, że to rozważam - oznajmił Donald Trump w odpowiedzi na pytanie o ewentualny "ograniczony" atak na Iran. Według "Wall Street Journal" prezydent USA zastanawia się nad taką opcją, aby wywrzeć presję i skłonić Teheran do zawarcia porozumienia w sprawie programu nuklearnego.

Amerykanie opracowali zaawansowane plany militarne wobec Iranu, obejmujące także zmianę reżimu - podał Reuters, powołując się na dwa źródła w administracji Donalda Trumpa. Jak z kolei przekazuje CNN, Teheran w ostatnich miesiącach wzmocnił swoje instalacje programu atomowego.

4. Ruch Czarzastego w sprawie projektu prezydenta

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że zdecydował o przekazaniu do Komisji Weneckiej i przeprowadzenia "szerokich konsultacji" prezydenckiego projektu w sprawie sądów.

- Ponieważ ta ustawa w opinii naszych prawników narusza niezawisłość sędziowską i podział władzy i przewiduje między innymi kary więzienia do 10 lat za odmowę sędziów do udziału w składzie sędziowskim, podjąłem decyzję o szerokich konsultacjach tej ustawy i przekazaniu tej ustawy do opinii Komisji Weneckiej - poinformował.

5. Rosnące ceny ropy

Brak dyplomatycznego przełomu na linii USA - Iran wywindował ceny ropy do najwyższych poziomów od lipca 2025 roku. Analitycy przewidują, że benzyna i olej napędowy zdrożeją. W niektórych przypadkach podwyżki mogą wynieść nawet 15 groszy na litrze.

Ewentualna eskalacja i blokada cieśniny Ormuz, strategicznego szlaku, którym transportowana jest około jedna piąta światowej ropy, oznaczałaby silny szok podażowy – ostrzegają eksperci e-petrol.pl.

6. Były książę aresztowany, fotografia podbiła świat

Brat króla Karola III, Andrzej Mountbatten-Windsor, w czwartek rano został zatrzymany przez policję pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego. Zatrzymanie go było pokłosiem opublikowania w USA pod koniec stycznia milionów stron dokumentów ze śledztwa w sprawie Jeffreya Epsteina.

Po przesłuchaniu jeden z fotoreporterów zdołał uchwycić byłego księcia w samochodzie – zdjęcie w ciągu kilku godzin obiegło świat. Jego autor Phil Noble zdradził kulisy swojej pracy w dniu, kiedy Andrzej Mountbatten-Windsor został zatrzymany przez policję.

Opracował Adam Styczek