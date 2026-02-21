Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Warto wiedzieć

Spór o cła USA, wypadek Polki na igrzyskach, napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie

Prezydent USA Donald Trump
Trump grozi Macronowi cłami za niepodniesienie ceny lekarstwa w Europie
Źródło: TVN24
Sąd Najwyższy USA uznał większość ceł nałożonych przez Donalda Trumpa za nielegalne – prezydent odpowiedział wprowadzeniem 10-procentowych ceł na wszystkie kraje. Kamila Sellier doznała urazu twarzy podczas wyścigu na igrzyskach olimpijskich. Donald Trump rozważa ewentualny "ograniczony" atak na Iran. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 21 lutego.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Spór o cła USA

Sąd Najwyższy USA uznał większość ceł nałożonych przez Donalda Trumpa za nielegalne. Sędziowie stwierdzili, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie miał uprawnień do nakładania taryf na podstawie ustawy IEEPA.

Ustawa ta, stosowana dotąd głównie do wprowadzania sankcji, stanowiła podstawę prawną większości ceł nałożonych przez Trumpa, w tym 10-procentowych taryf na towary z niemal wszystkich państw świata.

Decyzja Sądu Najwyższego zapadła stosunkiem głosów 6-3 - do trójki liberalnych sędzi dołączyło troje konserwatystów: prezes SN John Roberts, Neil Gorsuch i Amy Coney Barrett.

Tego samego dnia prezydent USA poinformował, że nałożył 10-procentowe globalne cło. Dodał, że taryfy wejdą w życie "niemal natychmiast".

Prezydent USA Donald Trump
Prezydent USA Donald Trump
Źródło: YURI GRIPAS/PAP/EPA

2. Ciężki wypadek Polki na igrzyskach

Kamila Sellier doznała urazu twarzy w wyniku upadku podczas jednego z ćwierćfinałów na 1500 metrów w short tracku podczas igrzysk olimpijskich w Mediolanie. Została zdyskwalifikowana za niepoprawne wyprzedzanie.

Wielki pech Polki polegał na tym, że kiedy upadała, w twarz trafiła ją płoza Amerykanki Kristen Santos-Griswold. Sellier opuściła lodowisko na noszach i została przekazana służbom medycznym.

3. Napięta sytuacja między Iranem i USA

- Chyba mogę powiedzieć, że to rozważam - oznajmił Donald Trump w odpowiedzi na pytanie o ewentualny "ograniczony" atak na Iran. Według "Wall Street Journal" prezydent USA zastanawia się nad taką opcją, aby wywrzeć presję i skłonić Teheran do zawarcia porozumienia w sprawie programu nuklearnego.

Amerykanie opracowali zaawansowane plany militarne wobec Iranu, obejmujące także zmianę reżimu - podał Reuters, powołując się na dwa źródła w administracji Donalda Trumpa. Jak z kolei przekazuje CNN, Teheran w ostatnich miesiącach wzmocnił swoje instalacje programu atomowego.

"Ograniczony" atak na Iran? Krótka odpowiedź Trumpa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Ograniczony" atak na Iran? Krótka odpowiedź Trumpa

Świat

4. Ruch Czarzastego w sprawie projektu prezydenta

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że zdecydował o przekazaniu do Komisji Weneckiej i przeprowadzenia "szerokich konsultacji" prezydenckiego projektu w sprawie sądów.

- Ponieważ ta ustawa w opinii naszych prawników narusza niezawisłość sędziowską i podział władzy i przewiduje między innymi kary więzienia do 10 lat za odmowę sędziów do udziału w składzie sędziowskim, podjąłem decyzję o szerokich konsultacjach tej ustawy i przekazaniu tej ustawy do opinii Komisji Weneckiej - poinformował.

Jest ruch Czarzastego w sprawie projektu prezydenta
Dowiedz się więcej:

Jest ruch Czarzastego w sprawie projektu prezydenta

5. Rosnące ceny ropy

Brak dyplomatycznego przełomu na linii USA - Iran wywindował ceny ropy do najwyższych poziomów od lipca 2025 roku. Analitycy przewidują, że benzyna i olej napędowy zdrożeją. W niektórych przypadkach podwyżki mogą wynieść nawet 15 groszy na litrze.

Ewentualna eskalacja i blokada cieśniny Ormuz, strategicznego szlaku, którym transportowana jest około jedna piąta światowej ropy, oznaczałaby silny szok podażowy – ostrzegają eksperci e-petrol.pl.

6. Były książę aresztowany, fotografia podbiła świat

Brat króla Karola III, Andrzej Mountbatten-Windsor, w czwartek rano został zatrzymany przez policję pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego. Zatrzymanie go było pokłosiem opublikowania w USA pod koniec stycznia milionów stron dokumentów ze śledztwa w sprawie Jeffreya Epsteina.

Po przesłuchaniu jeden z fotoreporterów zdołał uchwycić byłego księcia w samochodzie – zdjęcie w ciągu kilku godzin obiegło świat. Jego autor Phil Noble zdradził kulisy swojej pracy w dniu, kiedy Andrzej Mountbatten-Windsor został zatrzymany przez policję.

Oszołomiony, przerażony, skulony. Jak powstało słynne zdjęcie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Oszołomiony, przerażony, skulony. Jak powstało słynne zdjęcie

Świat
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek

Źródło: PAP, TVN24, Eurosport

Źródło zdjęcia głównego: YURI GRIPAS/PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpCła Donalda TrumpaIranZimowe igrzyska olimpijskieWłodzimierz Czarzastyceny ropyNajważniejsze informacje
Czytaj także:
Wall Street, Nowy Jork
Amerykańskie indeksy w górę po decyzji w sprawie ceł
BIZNES
Zawalony most w dzielnicy La Libertad w Peru
Woda porwała mosty, wdarła się do domów. "Zostałem bez dachu nad głową"
METEO
imageTitle
Niespodziewana gwiazda igrzysk tym razem nie pobiega
EUROSPORT
Donald Trump zareagował na wyrok Sądu Najwyższego w sprawie ceł
Trump odpowiada. Ogłasza "globalną taryfę"
BIZNES
Świątynia Sagrada Familia w Barcelonie osiągnęła swoją maksymalną wysokość
Wyżej już nie będzie. "To historyczny dzień dla Barcelony"
Świat
Uszkodzenie rurociągu w Ukrainie doprowadził do stanu wyjątkowego na Słowacji
Stan wyjątkowy na Słowacji. To już nie tylko kryzys energetyczny
Fakty
Gołoledź, ślizgawica, ślisko, szklanka, lód, oblodzenie, opady marznące
Wracają ślizgawice. Alarmy dla większości kraju
METEO
Łukasz, Weronika i mała Alicja w "Nowym Początku"
"Nigdy bym nie pomyślał, że skończę na ulicy"
Katarzyna Pasikowska-Poczopko
imageTitle
Ostatnie brakujące złoto? Klaebo przed historyczną szansą
EUROSPORT
Śnieg, zima, opady
Początek weekendu ze zmienną aurą
METEO
imageTitle
Jednostronne starcie i triumf faworyta. Będzie finał marzeń
EUROSPORT
Michał Szczerba
Spór o SAFE. "Polska staje się producentem i partnerem"
Polska
znicz
Nie żyje profesor Ignacy Stanisław Fiut. "Człowiek legenda"
Polska
imageTitle
Przedostatni dzień zimowych igrzysk. Sobotnie starty Polaków
EUROSPORT
Donald J. Trump
Burza po decyzji sądu w USA. J.D. Vance: po prostu bezprawie
BIZNES
imageTitle
To nie pierwszy taki wypadek Sellier. "Jeździmy na bardzo ostrych łyżwach"
EUROSPORT
Andrzej na pogrzebie swojej matki królowej Elżbiety II (2022)
Były książę Andrzej może stracić prawo do tronu
Świat
imageTitle
Polka napisała olimpijską historię. Inne wiadomości są gorsze
EUROSPORT
Opady śniegu sparaliżowały Austrię
Atak zimy w alpejskim kraju. Śmiertelny wypadek z udziałem pługa
METEO
Kamila Sellier
Koszmarny wypadek na igrzyskach. Polka trafiona łyżwą w twarz
EUROSPORT
shutterstock_2239909941
Ogromna kumulacja w Eurojackpot
BIZNES
imageTitle
Polki zakończyły rywalizację w short tracku. Bolesne upadki
EUROSPORT
Teheran, Iran. Panorama miasta, widok na miasto
USA miały stworzyć zaawansowane plany ataku
Świat
Bloki przy ulicy Górczewskiej na Ulrychowie
Spór o teren osiedla. Trzaskowski: robimy wszystko, aby unieważnić "reaktywację"
WARSZAWA
Pożar na składowisku odpadów w Nowym Miszewie
Zlikwidują nielegalne składowisko. Operacja pochłonie miliony złotych
WARSZAWA
Rakieta Space Launch System (SLS) wykorzystywana podczas misji Artemis II
Lot wokół Księżyca. NASA podała nowe okno startowe
METEO
imageTitle
Młodszy z Tomasiaków idzie w ślady brata. Znów piękne skoki
EUROSPORT
20 1925 fpf gosc-0002
"Potężna szansa". Szef Agencji Uzbrojenia o SAFE
FAKTY PO FAKTACH
pap_20260125_20P
Projekt o niepozornej nazwie. Prezydent "idzie na zwarcie"
Katarzyna Gozdawa-Litwińska
Uratowali psa
Akcja na Bałtyku. Pod psem załamał się lód
Szczecin

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica