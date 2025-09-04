Szef Sztabu Generalnego WP: wczoraj doszło do dwukrotnego naruszenia naszej przestrzeni powietrznej

Konferencja w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego Źródło: x.com/SztabGenWP/

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O godzinę 11 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego rozpoczęła się konferencja z udziałem wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Wiesława Kukuły i dowódcy operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała broni Macieja Klisza.

Generał Kukuła przekazał, że wczoraj w nocy "mieliśmy sytuację, kiedy doszło do naruszenia dwukrotnego polskiej przestrzeni powietrznej". Dodał, że odbyło się to "bez konsekwencji, pod pełną naszą kontrolą".

Jak mówił, "było to również możliwe dzięki temu, że wyciągnęliśmy pewne dobre wnioski z sytuacji, która miała miejsce w nocy między 19 a 20 sierpnia, kiedy doszło do eksplozji".

OGLĄDAJ: Konferencja szefa MON

W środę w wywiadzie w TV Republika Karol Nawrocki mówił o współpracy z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Ocenił, że jest "propaństwowa". - Przed momentem otrzymaliśmy informację w odniesieniu do przekroczenia polskiej granicy powietrznej przez obiekty - powiedział.

Polskie samoloty poderwane

Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych informowało w środę rano, że w nocy z wtorku na środę w związku z rosyjskimi atakami na terytorium Ukrainy, poderwane zostały polskie i sojusznicze statki powietrzne.

Krótko po godzinie 8 poinformowano, że "operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej zostało zakończone w związku z zaprzestaniem uderzeń lotnictwa dalekiego zasięgu" Rosji na Ukrainę. Dodano, że naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego wróciły do standardowej działalności operacyjnej.

W środowym komunikacie nie pojawiła się informacja dotycząca obserwacji ewentualnego przekroczenia naszej przestrzeni powietrznej.