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Szef policji o słowach Tomasza Sakiewicza: ta manipulacja ma jakiś cel

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Marek Boroń
Szef policji o słowach Tomasza Sakiewicza: to są bzdury
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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To są bzdury. Powiedzmy to szczerze, niepoparte niczym - mówił komendant główny policji generalny inspektor Marek Boroń w "Faktach po Faktach" w TVN24, pytany o wypowiedzi szefa TV Republika Tomasza Sakiewicza po zamachu w Krakowie.

Tomasz Sakiewicz powielał w sobotę niesprawdzone informacje o zamachu na Rynku Głównym w Krakowie. - Nie wiadomo w ogóle, gdzie się podziała policja. Uciekli albo pilnują Warszawy - brnął na antenie swojej TV Republika. Mówiąc to, miał za plecami policjanta. W akcji związanej z zamachem brało udział ponad 1100 funkcjonariuszy policji.

- To są bzdury. Powiedzmy to szczerze, niepoparte niczym. Trzeba wiedzieć, jak funkcjonuje formacja i jeżeli ktoś wypowiada takie słowa, to powinien je zweryfikować, sprawdzić, zapytać i zobaczyć wtedy, czy to polega w ogóle na prawdzie - komentował komendant główny policji generalny inspektor Marek Boroń w "Faktach po Faktach" w TVN24. 

- Rozumiem, że dzisiaj ta manipulacja ma jakiś cel (…) chciałbym, żeby ocenili ten cel wszyscy widzowie, całe społeczeństwo. Nie gódźmy się na to, żeby inni wprowadzali taką dezinformację w nasze życie, bo w jaki sposób zbudujemy społeczeństwo, które ma być odporne przy tych zagrożeniach, z którymi się dzisiaj mierzymy? - kontynuował. 

- Rozmawiajmy o tym, co nam się nie podoba, o tym, jak byśmy to inaczej widzieli, ale nie kłammy, nie wprowadzajmy ludzi w błąd - apelował. 

Boroń o interwencji policji: to nie jest amerykański film 

Gość TVN24 podkreślił, że dzień przed zamachem w Krakowie odbywały się derby, a co za tym idzie, do miasta przyjechały oddziały prewencji z innych województw. Jak dodał, podobnie oddziały prewencji z Krakowa wspierają działania w innych częściach Polski. - Ale to nie ma żadnego wpływu na bezpieczeństwo mieszkańców danego miasta, bo to są inne zadania. Zabezpieczamy zgromadzenia, to są oddziały zwarte, one zupełnie inaczej funkcjonują - zwrócił uwagę. 

Komendant policji przedstawił też fakty dotyczące interwencji po ataku na rynku. Jak poinformował, w momencie wpłynięcia zgłoszenia 30 załóg zostało "zadysponowanych do tego, żeby wesprzeć tę załogę, która dostała polecenie jako pierwsza udać się na miejsce". 

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- Nie jest naszym celem jechać w kawalkadzie za jednym radiowozem, tylko nie dopuścić do tego, żeby sprawca wydostał się z tego miejsca, gdzie dochodzi do zdarzenia - tłumaczył. - To nie jest amerykański film. To jest realna praca. Wszystkie załogi miały w taki sposób dokonać zabezpieczenia tego rynku, żeby sprawca nie uciekł i żebyśmy go skutecznie mogli zatrzymać - kontynuował. 

Jak przekonywał, gdyby nie doszło do zderzenia z innym samochodem, po którym sprawca został zatrzymany, to "zatrzymałby się na innej ulicy, gdzie radiowozy już podjeżdżały". - To jest celowe wprowadzanie w błąd, że nie było policji. Policja była. Było ich (funkcjonariuszy) wielu i w każdej minucie przyjeżdżały następne radiowozy - podsumował Boroń. 

Boroń: sprawdzamy, czy nagrała się cała interwencja

Prowadzący program Grzegorz Kajdanowicz pytał komendanta policji, czy interwencja nagrała się na kamerach nasobnych funkcjonariuszy. - Mamy te kamery, sprawdzamy, czy nagrała się cała interwencja, czy też są jakieś dodatkowe informacje, ale to jest w trakcie wszystko - odpowiedział Boroń. 

Szef policji odwiedził w szpitalu rannych funkcjonariuszy: Jakuba Kulika i Artura Morańskiego. To oni jako pierwsi ruszyli za zamachowcem i dokonali jego zatrzymania. Boroń był pytany o stan zdrowia policjantów. - Już jest znacznie lepiej. Jest z nimi kontakt. Bardzo fajna rozmowa z chłopakami, którzy naprawdę wiele przeżyli - relacjonował wizytę. 

- Myślę, że ten proces dochodzenia do zdrowia jeszcze przed nimi tak naprawdę, bo zarówno fizycznie, jak i psychicznie to wszystko trzeba przerobić. Będziemy z nimi pracować. Są przy nich rodziny. To jest najważniejsze. Opiekujemy się (nimi). Są psycholodzy, którzy pracują nad tym, żeby rzeczywiście szybko do tego dobrego stanu dochodzili - poinformował. 

Boroń o rannych policjantach: są świadomi tego, jak przebiegała interwencja

Kajdanowicz dopytywał, czy policjanci pamiętają przebieg interwencji. - Rozmawiałem z nimi. Pytałem się, czy pamiętają przebieg tej interwencji. Oczywiście tak. To jest cały czas w ich głowach. Są świadomi tego, jak ta interwencja przebiegała, jak się uzupełniali i jak się wspierali podczas tego zdarzenia, kiedy mieli bezpośredni kontakt z zamachowcem - mówił szef policji w TVN24. 

Boroń pytany, czy mają świadomość, że przez opinię społeczną uznawani za bohaterów, odparł: - To są bardzo skromni ludzie. Nie wiem, czy zdają sobie sprawę. Myślę, że w jakiś sposób to do nich dociera. To nie jest też tak, że zachłysnęli się tym, że są bohaterami.

Przyznał, że to ważne dla całej formacji, że mamy takich policjantów, którzy "są gotowi oddać życie za to, żeby uratować inne życie". 

OGLĄDAJ: "Dzisiaj to wzór niedościgniony". Szef policji o rannych funkcjonariuszach
pc
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Źródło: TVN24
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Tagi:
Marek BorońKrakówZamach w Krakowie
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