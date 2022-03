Szef MON Mariusz Błaszczak: w tym roku trafią na wyposażenie Wojska Polskiego Bayraktary

W tym roku do Wojska Polskiego trafią drony Bayraktar TB2 - poinformował na konferencji prasowej w poniedziałek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dodał, że w przyszłym roku do Polski trafią rakiety HIMARS, zaś jeszcze w tym pierwsze baterie systemu Patriot. - Naszym celem jest to, żeby Wojsko Polskie liczyło 300 tysięcy żołnierzy - dodał.

Błaszczak o dronach Bayraktar

Zwrócił uwagę, że wojna, która toczy się za naszą wschodnią granicą, w Ukrainie, pokazuje, że kierunki rozwoju polskich sił zbrojnych są słuszne. - Mieliśmy rację co do tego typu uzbrojenia, co do tego, że Wojsko Polskie musi być liczniejsze niż jest dotychczas. To wszystko mamy udowodnione obserwując wojnę, jaka toczy się za naszą wschodnią granicą - mówił.