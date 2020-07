Miller o rezolucji PE: walczymy o większe środki, a posłowie PiS o dobre samopoczucie premiera Morawieckiego

Miller: walczymy o większe środki, a posłowie PiS o dobre samopoczucie premiera Morawieckiego

- Jeżeli chodzi o teraźniejszość, to to ponad 700 miliardów euro (na fundusz obudowy po pandemii - red.), to jest właściwa odpowiedz. Jeżeli chodzi o przyszłość, to wieloletnie ramy finansowe, czyli ponad bilion euro, to to też jest właściwa odpowiedź - zauważył. - Jeżeli chodzi o problemy egzystencjalne, to cieszę się, że Parlament Europejski tak mocno podkreśla wartości i niezbędność praworządności - dodał.