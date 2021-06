Andrzej Duda: Joe Biden podkreślił, że bezpieczeństwo Polski leży mu bardzo na sercu

W rozmowie, którą prowadziłem z Joe Bidenem, prezydent USA bardzo wyraźnie podkreślił, że bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej, w tym bezpieczeństwo Polski, leży mu bardzo na sercu - powiedział w poniedziałek po zakończeniu szczytu NATO prezydent Andrzej Duda. Jak dodał, podczas szczytu mówiono o obecnych zagrożeniach. - Niestety cały czas jest to zagrożenie absolutnie aktualne ze strony Rosji - mówił.

W Brukseli odbył się w poniedziałek szczyt NATO. Udział wziął w nim prezydent Andrzej Duda.

Po jego zakończeniu na konferencji prasowej prezydent Polski ocenił, że był "bardzo dobry". - Przede wszystkim patrząc na to z naszego, polskiego punktu widzenia. Dużo się mówiło o tych sprawach, które nas bezpośrednio dotyczą, a więc o bezpieczeństwie na wschodniej flance, o wadze i powadze artykule 5 jako de facto naczelnego artykułu traktatu północnoatlantyckiego, czyli kolektywnej obrony - powiedział Duda.

Jak dodał, bardzo dużo podczas szczytu mówiono o obecnych zagrożeniach. - Mogę to wprost powiedzieć, to się przewijało w absolutnej większości wypowiedzi, w tym w wypowiedzi pana prezydenta Joe Bidena, że niestety cały czas jest to zagrożenie absolutnie aktualne ze strony Rosji w postaci jej różnego rodzaju agresywnych zachowań, w postaci jej agresji na Ukrainie. To jest jedno z absolutnie największych wyzwań, jakie w ogóle istnieją w przestrzeni geopolitycznej, w szczególności oczywiście tej dotyczącej naszej części Europy - podkreślił polski przywódca.

Duda: Biden podkreślił, że bezpieczeństwo Polski leży mu bardzo na sercu

- Mogę państwu zdradzić, że we wcześniejszej rozmowie, którą prowadziłem z panem prezydentem Joe Bidenem, pan prezydent bardzo wyraźnie podkreślił, że to jest tak, że to nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej, w tym bezpieczeństwo Polski, tych krajów, które zostały przyjęte do NATO, a wyszły kiedyś zza żelaznej kurtyny, leży mu bardzo na sercu. Bo, jak powiedział, sam kiedyś był architektem przyjęcia tych krajów do Sojuszu Północnoatlantyckiego - powiedział Andrzej Duda.

- Sam osobiście nad tym pracował, żeby te kraje zostały przyjęte, więc to, by dzisiaj czuły się i ich obywatele czuli się pewnie i bezpiecznie jako członkowie Sojuszu, bardzo mu leży na sercu - dodał prezydent. Podkreślił, że to z naszego punktu widzenia jest bardzo dobrą wiadomością.

Prezydent Duda powiedział, że wśród tematów rozmowy z prezydentem USA były też odstraszanie, współpraca militarna, relacje dotyczące Rosji. - I spodziewamy się od strony amerykańskiej informacji po rozmowie z prezydentem (Rosji - red.) Putinem, tak to zostało wstępnie zapowiedziane - mówił polski przywódca.

Prezydent: cieszę się, bo współpraca z USA jest żywa

- Jeśli chodzi o spotkanie z prezydentem Joe Bidenem, to mocno chcę podkreślić, że z mojego punktu widzenia to dobre posunięcie pana prezydenta i dyplomacji amerykańskiej, że przed spotkaniem z prezydentem Władimirem Putinem, spotkał się i z przedstawicielami państw bałtyckich, spotkał się ze mną, spotkał się także z prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem - powiedział Duda.

Jak podkreślił, cieszy się, bo to pokazuje, że "ta współpraca ze Stanami Zjednoczonymi jest żywa, a prezydent Biden, ogromnie przecież doświadczony polityk, jak sam zresztą podkreślał, architekt budowania pewnego systemu bezpieczeństwa naszej części Europy, ze spokojem i uwagą przygląda się tej sytuacji bezpieczeństwa, która u nas, w naszej części świata jest".

- Ja jestem maksymalistą. Chciałbym, żeby było jeszcze więcej sił sojuszniczych u nas w kraju, żeby ta obecność była jeszcze mocniejsza. Ale wszyscy żyjemy w jakichś realiach i wiemy, że musimy o tę sojuszniczą obecność spokojnie zabiegać i mamy też świadomość, że naszym naczelnym obowiązkiem przede wszystkim, jako tych, którzy decydują o sprawach rozwoju Polski i bezpieczeństwa naszego kraju, jest to, abyśmy nadal prowadzili modernizację naszych sił zbrojnych, doposażali naszych żołnierzy, a polska armia była w stanie w jak największym stopniu sama zabezpieczyć bezpieczeństwo naszego kraju - mówił prezydent Duda.

